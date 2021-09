Koning bezoekt Kanselarij der Nederlandse Orden en onthult eigen bronzen beeltenis

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. Tijdens het werkbezoek onthulde de Koning een beeld van kunstenares Jikke van Loon, zij maakte een bronzen beeltenis van de Koning.

De beeltenis staat in de porte-cochère, dat is een doorgang voor koetsen in het gebouw van de Kanselarij die in oude staat bewaard is gebleven.

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. Hij spreekt met medewerkers over o.a. het decoratiestelsel. Ook onthult de Koning een bronzen beeld tijdens het werkbezoek. https://t.co/IKInWxH5g8 pic.twitter.com/aL4YkNZQI7 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) September 28, 2021



Tijdens het bezoek ging de koning met medewerkers in gesprek over het decoratiestelsel en de verhalen die horen bij de uitgereikte onderscheidingen.

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de ambtelijke organisatie die ondersteuning biedt bij voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen. Daarnaast beheert ze deze onderscheidingen en zorgt ze voor de correcte verzending daarvan richting de personen die ze vervolgens uitreiken. Tevens houdt ze het register van onderscheiden personen bij.

Grootmeester van de Nederlandse Ridderorden

Koning Willem-Alexander is de grootmeester van de Nederlandse Ridderorden: de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willems-Orde.