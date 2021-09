Organisatie Vreugdevuur Duindorp: ‘Deze vergunning heeft ons veel tijd en moeite gekost’

Bij de organisatie van het vreugdevuur in Duindorp is men blij dat ze van de gemeente voor de komende jaarwisseling een vergunning heeft gekregen voor het maken van een vuurstapel. ‘Na twéé lange jaren zonder vreugdevuur hebben wij zojuist van burgemeester Jan van Zanen de evenementenvergunning uitgereikt gekregen die een vreugdevuur dit jaar mogelijk moet gaan maken!’ Maandag werd duidelijk dat ze een vergunning heeft gekregen.

‘Deze vergunning heeft ons als organisatie veel tijd en moeite gekost, aangezien een evenementenvergunning voor ons een nieuwe uitdaging was’, schrijft men op Facebook . ‘Wij hebben deze uitdaging aangenomen en zijn dan nu ook trots op het behaalde resultaat en de vooruitzichten op een gezellige week op het mooie Zuiderstand.’ Men schrijft dat de milieu-ontheffing ook al binnen is, er wordt nog gewacht op de benodigde natuurvergunning. Die wordt beoordeeld door de provincie.

Nadat het vreugdevuur op Scheveningen tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 uitliep op een drama adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om voortaan een vergunningsplicht in te voeren voor de vreugdevuren. Ook geldt voor de stapels een maximum omvang: ze mogen niet groter zijn dan tien bij tien bij tien meter. ‘De vergunning die ons is verleend is een vergunning voor een evenement met een vreugdevuur van 1000m3, schrijft de organisatie daarover. ‘Een stuk kleiner dan dat we gewend zijn, maar wij als organisatie zijn ervan overtuigd dat wij er alles aan kunnen doen om het gehele evenement tot een succes te laten verlopen.’

Scheveningen, Laak & Escamp

De organisatoren van het vreugdevuur op Scheveningen krijgen zeer waarschijnlijk volgende week groen licht, meldt mediapartner Omroep West. De evenementenvergunningen van de Purmerendstraat in Escamp en de Paets van Troostwijkstraat in Laak worden zo snel mogelijk na die van Scheveningen verleend. Dat kost iets meer tijd, omdat zij later waren met het indienen van hun definitieve plannen, meldt de gemeente Den Haag.