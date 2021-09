Oud-wethouder Baldewsingh wordt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

De Haagse oud-wethouder Rabin Baldewsingh wordt per 15 oktober 2021 de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

‘Ik ben heel erg blij om met deze mooie uitdaging aan de slag te gaan’, zegt Baldewsingh dinsdagmiddag tegen Den Haag FM. De PvdA’er was twaalf jaar lang wethouder in Den Haag. Na zijn wethouderschap was hij voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar een slavernijmonument en -herdenking in Den Haag. Begin dit jaar besloot het stadsbestuur dat er in 2023 een slavernijmonument in de stad komt.

Als Nationaal Coördinator zal Baldewsingh aan de slag gaan met een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Input hiervoor zijn onder meer de signalen uit de samenleving. Hij zal als aanjager de ambitieuze agenda omzetten tot resultaten die in de hele samenleving moeten bijdragen aan het tegengaan van racisme en discriminatie, ook in het Caribisch deel van Nederland.

