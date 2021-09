Partij voor de Dieren wil plastic pennen in de ban doen op stadhuis

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wil dat het stadhuis vóór 2030 plasticvrij wordt. Dat betekent dat bijvoorbeeld het gebruik van plastic pennen, verpakkingsmaterialen en bouwmaterialen in de gemeentelijke organisatie in de ban zouden moeten gaan. Ook moet de gemeente bij haar inkoop- en subsidiebeleid eisen stellen om het plasticgebruik tegen te gaan.

Deze plannen zijn onderdeel van het initiatiefvoorstel 'Plastic Fantastic' dat de Partij voor de Dieren dinsdag indient. Hierin staan voorstellen die ervoor moeten zorgen dat het plasticafval in de gemeente vermindert, omdat het plasticafval een groeiend probleem is.

'De hoeveelheid plasticafval is zo enorm, dat we het eigenlijk nergens meer kwijt kunnen', zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren bij mediapartner Omroep West . 'Het afval komt ook terecht in het water. Dit veroorzaakt de plasticsoep; een gigantische hoeveelheid plastic in de wateren van de wereld.' Deze deeltjes plastic zijn schadelijk voor de natuur en voor dieren, die de deeltjes binnen krijgen via de voedselketen. 'Plastic komt niet alleen in de natuur en dieren terecht, maar ook in onszelf', zegt Barker. 'We krijgen gemiddeld 5 gram plastic per week binnen. Dat is vergelijkbaar met een hele pinpas.'

Stad aan zee

De partij vindt dat het stadsbestuur te weinig prioriteit geeft aan het aanpakken van het probleem. 'Tientallen miljoen ton plastic ligt al in de zee', zegt Barker. 'Als stad aan zee dragen wij hier direct aan bij. We moeten het tij nu keren.'

Het voorstel voor een gemeentelijke aanpak komt volgens de Partij voor de Dieren op een belangrijk moment. '2021 is namelijk het jaar dat de Europese Unie begint met het terugdringen van plasticgebruik. Om te beginnen komt er een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten. Bijvoorbeeld plastic bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes en rietjes. De komende jaren zullen er steeds meer van dit soort wetten ingaan', schrijft de partij in het initiatiefvoorstel.

Daarom moet Den Haag het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke organisatie plasticvrij te maken, vindt de Partij voor de Dieren. Dus geen plastic pennen en verpakkings- en bouwmaterialen meer. Bovendien kan de gemeente eisen stellen aan de bedrijven en organisaties waarmee zij zaken doet. 'Aangezien de gemeente voor ongeveer een miljard euro inkoopt en daarnaast vele subsidies verleent kan ze haar inkoopmacht inzetten om plasticgebruik te voorkomen door bij aanbestedingen en subsidieverleningen criteria te stellen voor plasticgebruik', staat in het voorstel.

Supermarkten

Ook aan ondernemers zoals fastfoodbedrijven en supermarkten wil de partij eisen stellen. Zo moet de gemeente regelen dat bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor het opruimen van zwerfafval binnen een straal van 150 meter. Nu geldt nog een straal van 25 meter.

De Partij voor de Dieren heeft een speciale rol weggelegd voor de strandhoreca. 'De horeca gebruikt heel veel klein afval. Koekjes, suikerzakjes, nougat en melkcupjes', beschrijft het voorstel. 'In combinatie met de straffe zeewind zorgt dit ervoor dat in Den Haag een enorme hoeveelheid plastic in zee verdwijnt, terwijl dit eenvoudig voorkomen kan worden (…) Horeca-exploitanten met een terras aan zee moeten gestimuleerd worden om plastic afval in zee te voorkomen. Zo kunnen zij worden aangespoord om afsluitbare prullenbakjes op alle tafeltjes te zetten. Daarmee wordt voorkomen dat klein afval wegwaait en in zee terecht komt.'

Andere voorstellen van de Partij voor de Dieren om de plastic soep tegen te gaan:

Er moeten meer plekken komen waar mensen hun peuken weg kunnen gooien, met informatie over de schadelijke gevolgen van peuken in het water en de natuur

Een pilot starten met fietspaden van gerecycled plastic

De gemeente moet bij de aanschaf van nieuw straatmeubilair de voorkeur geven aan producten van gerecycled materiaal

Het gebruik van apps promoten die er op gericht zijn plasticgebruik en plastic afval te verminderen;

Bekijken of het mogelijk is om van het plasticafval van de gemeente bouwmateriaal te laten maken.

Actief samenwerken met hogescholen en universiteiten om onderzoek te doen naar het plasticprobleem en eventuele oplossingen.