Raadsenquête naar bouw cultuurcomplex Amare: gemeenteraad wil onderste steen boven

De Haagse gemeenteraad zet het zwaarste wapen in om de vele vragen te beantwoorden rond de bouw van cultuurcomplex Amare: een raadsenquête. In Den Haag is nog nooit eerder gebruikgemaakt van dit zware onderzoeksmiddel.

‘Als een onderwerp het verdient om een raadsenquête voor in te stellen, dan is het wel Amare, een gebouw waar al jaren zoveel om te doen is’, zegt commissievoorzitter Mariëlle Vavier (GroenLinks). ‘Amare verdient het om een goede start te maken in de stad. Een raadsenquête kan inzicht geven in hoe bij een groot en langlopend project als dit, problemen kunnen ontstaan. Duidelijk is dat er zaken zijn misgegaan’, zegt het raadslid.

Volgens de raad is het belangrijk dat van de fouten rondom de bouw van Amare wordt geleerd. ‘Het is goed voor de stad als we daarvan leren, juist nu we aan de vooravond staan van andere grote projecten zoals de herontwikkeling van de Binckhorst, Zuidwest en het Central Innovation District’, aldus Vavier.

Het stadsbestuur van Den Haag wist al in 2014 dat het cultuurcomplex Amare op het Spuiplein miljoenen euro’s duurder zou worden dan de 177 miljoen euro. Toch informeerde het college de gemeenteraad hier niet over. Sterker nog: het college stelde de kosten steeds lager voor dan dat ze in werkelijkheid waren. Ook in 2018 hield het college kosten buiten het zicht van de gemeenteraad, zo schreef de Rekenkamer Den Haag in een vernietigend rapport over de ontwikkeling en realisatie van Amare. Het college ontkende dat de raad is misleid.

