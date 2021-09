Arnoud van Doorn opgepakt op verdenking van voorbereiden poging moord Mark Rutte

Raadslid Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) is zondag aangehouden door beveiligers van demissionair premier Mark Rutte. Dit gebeurde omdat hij verdacht gedrag vertoonde. Dat schrijft het AD. Van Doorn is maandagmiddag na verhoor op vrijgelaten. Het onderzoek naar het voorval loopt nog.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in het AD aan mediapartner Omroep West. Maandag werd bekend dat Rutte zware beveiliging heeft na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. De minister-president wordt extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

Van Doorn liep afgelopen zondagochtend door Den Haag, in een buurt waar Rutte op dat moment ook was. Hij gedroeg zich verdacht waarna hij werd opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte. Dat ligt in lijn met de verzwaarde beveiliging rondom Rutte. Wat Van Doorn precies heeft gedaan, kan het OM niet zeggen.

Antisemitische tweets, lekken van geheime stukken en alarmpistool

Het 55-jarige raadslid staat dinsdag overigens ook voor de rechter voor het opruien tot geweld, omdat hij een paar jaar geleden antisemitische tweets heeft verstuurd. Zijn advocaat Anis Boumanjal zegt verbaasd te zijn over de vervolging van zijn cliënt en beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting. Op de aanhouding dit weekend kon Boumanjal nog niet reageren.

De politicus bekeerde zich in 2013 tot de islam en sloot zich toen aan bij de Partij van de Eenheid. Tot eind 2011 maakte hij deel uit van de PVV-fractie. Van Doorn is vaker in opspraak geraakt. In 2015 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool in huis.