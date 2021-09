Show die Harrie Jekkers voor Amare zou maken zeker twee jaar uitgesteld

De nieuwe voorstelling die cabaretier Harrie Jekkers en zijn vaste artistieke partner Koos Meinderts zouden schrijven voor het nieuwe Haagse cultuurpaleis Amare is zeker twee jaar uitgesteld. Dat heeft zijn agentschap Mooi weer desgevraagd laten weten.

Jekkers kondigde in de zomer van 2020 aan een speciale muziekvoorstelling te gaan schrijven ter gelegenheid van de opening van Amare in 2021. Jekkers (70) en Meinderts (68) schrijven al bijna een halve eeuw samen liedjes, teksten, boeken en conferences.

Maar door de coronacrisis en een ongeluk dat Jekkers eind vorig jaar had is de planning gewijzigd, laat het management van Jekkers weten. ‘Amare ging nu eind 2021 pas open, daardoor kwam Koos in de knel met andere verplichtingen’, stelt zijn zegsvrouw. ‘En nu komt Harrie in de knel met de tournee van zijn solovoorstelling. Het mocht gewoon niet zo zijn.’

Zij sluit niet uit dat Jekkers en Meinderts in 2023 alsnog een speciale voorstelling voor Amare gaan maken: ‘De wil en de inspiratie zijn er zeker nog. We zullen zien wat de toekomst brengt.’ Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag opent in november officieel de deuren openen. Het complex biedt onderdak aan het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium.