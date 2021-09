Arnoud van Doorn niet langer verdacht van voorbereiden poging moord op Mark Rutte

Politicus Arnoud van Doorn is niet langer verdachte van een mogelijke moordaanslag op Mark Rutte. Het Haagse gemeenteraadslid werd zondag gearresteerd omdat de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging vermoedde dat hij een moordaanslag op de premier aan het voorbereiden zou zijn. Het Openbaar Ministerie laat woensdagmiddag weten dat Van Doorn onschuldig is en niet langer als verdachte wordt gezien. De zaak tegen hem is geseponeerd, meldt mediapartner Omroep West.

De politicus laat op Twitter weten bericht te hebben gehad van het OM dat zijn zaak is geseponeerd. ‘Ik ben dus nu ook geen verdachte meer’, zo twitterde Van Doorn. ‘Nu inzet op klacht en schadevergoeding’, was zijn korte reactie na het bericht van het OM.

Van Doorn zat na zijn arrestatie dertig uur vast, nadat hij zondagochtend door Den Haag liep. Hij gedroeg zich volgens de politie verdacht in de buurt van waar Rutte op dat moment ook was. De officiële verdenking was het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte, zo meldde het OM.

‘Gespeend van realiteit’

De Haagse politicus ontkende direct iets te maken te hebben met een mogelijke aanslag op de premier. ‘De aantijging is gespeend van realiteit en niet door feiten gedragen’, zo liet zijn advocaat Anis Boumanjal direct na zijn aanhouding in een verklaring weten. ‘In het verhoor is duidelijk geworden dat Van Doorn kennelijk in dezelfde omgeving verkeerde als Rutte’, staat in de verklaring. ‘Mijn cliënt had evenwel alle reden om daar te zijn: zijn moeder verblijft in die buurt en Van Doorn komt daar dan ook bij schering en inslag.’