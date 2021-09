Documentaire over 60 jaar Golden Earring in november op NPO2

Café en restaurant op het Plein bezoeken kan dit weekend met polsbandje

Bezoekers van restaurants of café’s kunnen in Den Haag straks gebruik maken van speciale polsbandjes om zo aan te geven dat men een coronatoegangsbewijs heeft. Zo moet het makkelijker zijn om te controleren op de mogelijkheid tot toegang. De bandjes zijn verkrijgbaar bij controleposten waar de CoronaCheck-app wordt gecontroleerd. De polsbandjes zullen dagelijks een andere kleur hebben.

‘Toen ik ervan hoorde, dacht ik direct: dat kunnen we mooi in Den Haag doen’, aldus burgemeester Jan van Zanen. Dit weekend worden de polsbandjes al in gebruik genomen op het plein. ‘Hoe we dat precies invullen, wordt besproken met de horeca. Bekostiging vindt plaats uit de door het Rijk toegezegde middelen’, laat de gemeente weten.

Eerder vandaag werd duidelijk dat de Haagse VVD voorstander was van zo’n systeem. In andere steden als Breda en Haarlem kunnen mensen die naar een café of restaurant willen zich met een geldige QR-code melden bij een centrale controlepost om een polsbandje op te halen.

