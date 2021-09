Documentaire over 60 jaar Golden Earring in november op NPO2

De NTR blikt in november in twee tv-specials terug op het zestigjarige bestaan van rockband Golden Earring. De omroep zendt op 8 en 9 november twee afleveringen uit van That Day – Afscheid van Golden Earring op NPO2. Op 5 februari bleek dat er een abrupt einde kwam aan de band, toen werd bekend duidelijk dat gitarist George Kooymans leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS.

In de documentaire staat de vraag centraal hoe de ban zestig jaar lang overeind is gebleven. De film maakt volgens regisseur Marcel de Vré duidelijk dat dit niet vanzelfsprekend was. 'De personele bezetting wordt regelmatig aangepast, er ontbreekt een echte leider, de onderlinge communicatie is beperkt, de heren hebben een hekel aan repeteren en worstelen regelmatig met onzekerheid', schrijft de NTR over de uitzending van Het Uur van de Wolf over de band van Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk, Barry Hay en George Kooymans.

Voor de documentaire zijn direct betrokkenen van de band gesproken, onder meer drummer Fred van der Hilst, gitarist Peter de Ronde, zanger Frans Krassenburg en Willem van Kooten komen aan het woord. De documentaire bevat nog niet eerder vertoonde concertfragmenten, werkopnamen en nieuw archiefmateriaal, deels afkomstig uit privé-archieven.

Monument Malieveld

Daarnaast komt Jaap Schut van Museum RockArt in Hoek van Holland aan het woord. Hij bezoekt burgemeester Jan van Zanen en bespreekt het ontwerp voor een monument van de band voor op het Malieveld.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) liet kort na het stoppen van de band weten dat er een brug in Den Haag vernoemd zou worden naar Golden Earring . Hart voor Den Haag/ Groep de Mos stelde kort daarop voor dat er gekeken moest worden waar een Golden Earring-monument zou kunnen komen.

Week lang concerten en documentaires

Voorafgaand aan het uitzenden van de documentaire zal er op het digitale kanaal NPO2 Extra meer aandacht zijn voor de band, daar worden een week lang concerten en documentaires over Golden Earring uitgezonden. Ook De Nacht van de Popmuziek zal op zaterdag 6 november op NPO3 aandacht besteden aan de band.