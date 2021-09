Ed Struijlaart hekelt QR-weigerende artiesten: ‘Weinig respect voor mensen achter de schermen’

De Haagse singer-songwriter Ed Struijlaart kijkt ernaar uit om weer te mogen optreden, ondanks dat bezoekers een QR-code moeten laten zien. ‘Ik kies er vol overtuiging voor om wél op te treden.’ In een uitgebreid Facebookbericht vertelt hij het podium te hebben gemist, maar ook oog te hebben voor andere mensen die dienstverlenend zijn aan artiesten, zoals theaters en mensen achter de schermen. Sinds 25 september is een coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht gesteld door het demissionaire kabinet.

In de post op Facebook memoreert de zanger hoe hij de afgelopen coronatijd is doorgekomen: 'Ik heb anderhalf jaar de langst lopende voorstelling uit mijn leven gespeeld: de grote improvisatie show. Zelfs de meest basale vorm van optreden (en dus inkomsten vergaren) mocht niet meer.'

Nu kiest Struijlaart ervoor om het podium weer te betreden. 'We kunnen weer! Ik leef voor het podium. Het is de plek waar alles wat ik doe samenkomt en waar ik mensen kan en mag raken met muziek. Waar we samen mooie momenten mogen beleven. Nu dat weer mag snak ik er naar. Ik droom er zelfs van.'

Mensen achter de schermen

Toch zijn er steeds meer artiesten die weigeren om op te treden zolang bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten hebben, schrijft de NOS . Daarom voelde Struijlaart zich geroepen om te duiden waarom hij er wel voor kiest om op te treden. 'Ik krijg een beetje jeuk van sommige collega’s die nu in een keer de 'moral highground'-kaart gaan spelen. Terwijl… ach ja… het is hun goed recht. Ik vind het alleen getuigen van weinig respect voor de mensen die achter de schermen werken.'

'Het belangrijkste vind ik het publiek'

'Denk eens aan de theaters die je een kostbare plek in hun programmering hebben gegeven? Denk eens aan de boekers en impresariaten die altijd met opgeheven hoofd zijn blijven doorknokken voor je. Zonder ooit maar een keer te klagen. Denk eens aan je medemuzikanten die nu weer thuiszitten. Je technici. Ik kan nog wel even doorgaan, maar het belangrijkste vind ik het publiek. Tachtig procent wil wél. Iedereen mag doen wat hij of zij wil. Maar, aan elk principe hangt een prijskaartje.'

Vanaf zaterdag 2 oktober is de zanger weer op verschillende podia te zien. In december is hij weer in de buurt, dan treedt hij op in het Stadstheater Zoetermeer. 'Ik ga weer op pad en hoop dat je komt kijken, want ik zal volledig gevaccineerd m’n (spreekwoordelijke!) ballen uit m’n broek spelen voor je. Ook al zitten er straks maar tien mensen (want de kaartverkoop is ruk op het moment). Dat geeft niks. Het vertrouwen komt terug, misschien te voet. Maar het komt terug.'

