Haagse vrouw (75) vrijgesproken na gebruik van schadelijke bil-fillers

Karla K. (75) uit Den Haag die er begin dit jaar van werd verdacht bij zeker twaalf personen schadelijke fillers in billen te hebben gespoten is vandaag vrijgesproken. Het werd de vrouw verweten dat ze haar klanten opzettelijk letsel toebracht en producten verkocht waarvan zij wist dat die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat dat niet kan worden bewezen.

Het Openbaar Ministerie verweet haar eerder wel te weten dat de gebruikte fillers schadelijk waren. De slachtoffers kregen last van bobbels, opgezette klieren en een stekende pijn. Daar kwam volgens het OM bij dat ze niet bevoegd was en het injecteren gebeurde op een onhygiënische manier. De injecties vonden tussen 2005 en 2013 plaats in een kliniek in Zoetermeer. De zaak kwam in 2015 aan het licht na een tv-uitzending van Alberto Stegeman.

De verdachte verklaarde geen weet te hebben van de risico’s van permanente fillers. Tijdens de door haar uitgevoerde behandeling was er ook minder bekend over de risico's en er gold nog geen verbod op. Mede daarom stelt de rechtbank nu dat ze niet kan beslissen of de vrouw wist van de kans op (ernstige) complicaties. Sinds 2015 is het wel verboden om de fillers PMMA en Metacol te gebruiken bij cosmetische behandelingen.

Wel plaatste de rechtbank vraagtekens bij de werkwijze van de vrouw. Ze heeft geen onderzoek gedaan naar de filler, klanten onvoldoende geïnformeerd of nazorg verleend. De rechtbank twijfelt of er zorgvuldig is gehandeld, 'maar dit kan in dit geval niet leiden tot een strafrechtelijke veroordeling'.

