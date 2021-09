Haagse VVD wil polsbandjes voor horeca in plaats van QR-code

Ook in de Haagse horeca moeten bezoekers gebruik kunnen gaan maken van polsbandjes als coronatoegangsbewijs. Daarvoor pleit de VVD in de gemeenteraad. Dat meldt mediapartner Omroep West. In andere steden als Breda en Haarlem kunnen mensen die naar een café of restaurant willen zich met een geldige QR-code melden bij een centrale controlepost. Daar krijgen ze dan een polsbandje of stempel. Daarmee kunnen ze dan makkelijk bij een zaak naar binnen en het voorkomt discussies en opstoppingen bij de deuren van de ondernemingen.

VVD-raadslid Judith Oudshoorn gaat woensdag tijdens een debat over de coronamaatregelen pleiten voor het overnemen van dit veel simpeler systeem. ‘Een gouden greep’, stelt zij.

De Haagse politiek praat woensdag over de controles op de QR-codes door de horeca. Directe aanleiding daarvoor is de situatie op de Grote Markt. Daar kregen de zes zaken van horecaondernemer Maarten Hinloopen afgelopen weekeinde een waarschuwing dat een boete wachtte en dat bij herhaling sluiting zou volgen als ze niet zouden gaan controleren.

Horeca heeft moeite met controles

Hinloopen zei gisteren al tegen Omroep West dat hij van plan is om gasten die echt binnen willen zitten toch om de QR-code te gaan vragen. Maar ook dat hij daar principieel moeite mee heeft. Volgens hem is het niet terecht dat de horeca verantwoordelijk wordt gemaakt voor de controles. ‘Het coronadebat is erg gepolariseerd. En dat mogen wij nu gaan oplossen, terwijl we al in de touwen hangen.’ Ook spelen praktische problemen mee. De ondernemer kan niet voldoende personeel vinden.

De controle van de boa’s op de Grote Markt van afgelopen weekeinde is voor raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aanleiding om het debat van woensdag aan te vragen. Hij wijst erop dat de burgemeester nog vorige week tijdens een vergadering had gezegd terughoudend te zijn met de inspecties van horecazaken. De boa’s zouden alleen steekproefsgewijs gaan controleren en bij excessen optreden.

Hart voor Den Haag is ‘witheet’

Sluijs laat weten dat hij en fractieleider Richard de Mos ‘witheet’ zijn vanwege de controles op het grote uitgaansplein in het centrum van Den Haag. ‘De burgemeester houdt zich niet aan zijn woord. Sterker nog, in het eerste weekeinde is het meteen raak en wordt er al gedreigd met het sluiten van zaken. Het ene zeggen en het andere doen, is ondermijnend voor het al zo fragiele draagvlak van het beleid onder horecaondernemers en de culturele sector, die zich terecht afvragen waar ze nu aan toe zijn’, aldus de raadsleden. Zij willen dan ook woensdag van de burgemeester horen dat hij alsnog ‘niet-actief gaat controleren’.

Raadslid Judith Oudshoorn van de VVD zegt juist voor een meer praktische oplossing te willen gaan omdat Den Haag zich nu eenmaal moet houden aan landelijke wetgeving. ‘Als je die wilt veranderen, moet je op het Malieveld gaan staan. Maar ik wil het hier lokaal goed oplossen’, stelt zij.

Voorbeeld van andere steden volgen

Vandaar haar voorstel om het in haar ogen goede voorbeeld van andere steden te volgen. Dat houdt in dat er op een paar plekken in de stad kraampjes of standjes moeten komen te staan waar bijvoorbeeld de gastvrouwen en –heren mensen controleren. ‘Wanneer je gevaccineerd bent, een herstelbewijs of een testbewijs hebt, kun je naar een checkpoint om dit te laten zien. Vervolgens krijg je een polsbandje. Met dit bandje zou je terecht kunnen in de Haagse horeca’, stelt zij.

Daarmee zijn én de ondernemers én de gemeente geholpen, is haar idee. Oudshoorn: ‘Met de invoering van het coronatoegangsbewijs worden horecaondernemers ongevraagd het middelpunt van een maatschappelijke discussie. Onze horecaondernemers zijn geen handhavers, hun talenten liggen op een ander vlak. Als de gemeente de controle voor een groot gedeelte overneemt, zorg je ervoor dat de gastheer kan doen waar hij goed in is; gasten in de watten leggen en een heerlijke avond bezorgen.’

LEES OOK: Horeca Grote Markt krijgt officiële waarschuwing na toelaten bezoekers zonder coronapas