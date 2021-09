Henk Ros laat zich opsluiten in strijd tegen rookverslaving: ‘Ik wil al heel lang stoppen’

Al vaker heeft de Haagse fotograaf Henk Ros een poging gedaan om te stoppen met roken, maar nog niet met langdurig succes. Daarom heeft hij zich nu aangemeld voor het Stoptoberhuis. Samen met 24 lotgenoten gaat hij proberen van de verslaving af te komen. ‘Dat is wel de bedoeling ja. Dat wil ik al heel lang’, zegt hij in Haags Bakkie.

In de eerste week van Stoptober in oktober laten 25 rokers zich vrijwillig dag en nacht opsluiten in een huis in Vinkeveen om samen te stoppen met roken. 'Wat er precies gaat gebeuren weet ik niet. Ik laat het over me heen komen. Ik ben heel benieuwd.'

Ros is benieuwd hoe de tijd in het huis zal zijn: 'De eerste dag in het huis: je neemt je kopje koffie 's ochtends en geen peuk…' Hij verwacht dan ook dat dat een moeilijk moment zal zijn. 'Zeker 's ochtends. En als ik ergens hyper mee bezig ben: dan neem ik een bakkie en een peukie.'

Een pakje per dag

Ros rookt naar eigen zeggen al 40 jaar en paft bijna een pakje per dag weg. 'En nu ik weet dat ik ga stoppen misschien nog wel meer.' Het is niet de eerste keer dat hij een poging tot stoppen onderneemt. 'Ik heb al van alles geprobeerd: ik heb pleisters gehad, nicotinekauwgom gehad. Maar dan nog vind ik een sigaret lekker erbij.'

'Als ik er echt erachter sta dan stop ik en rook ik een paar weken niet', vertelt Ros. Toch valt hij snel weer terug in de verslaving: 'Dan heb ik een gezellige fotoshoot. En dan roken de modellen even een peukie… Dan neem je toch even een peukie erbij. En dan ben je weer verslaafd.'

'Ik wil al heel lang stoppen'

Met zijn deelname aan het Stoptoberhuis hoopt hij nu echt te stoppen. 'Ik wil al heel lang stoppen.' Daarvoor heeft hij een aantal redenen: 'Ik wil sowieso aankomen qua gewicht. En ik ben visagist en ik heb best veel modellen die niet roken en als je dan zelf wel rookt is dat niet echt lekker voor die modellen ook als je dichtbij staat met de make-up. Dat is ook wel een reden om te stoppen.'

'Ik was elke dag lazarus'

Van een andere verslaving kon Ros al eerder afscheid nemen: 'Ik ben 35 jaar geleden gestopt met drinken. Ik was disk-jockey en ik was elke dag lazarus. Toen heb ik van de een op de andere dag gezegd: ik drink nooit meer. En ik heb nooit meer een biertje aangeraakt. Nog steeds niet. Maar met sigaretten is dat veel moeilijker, ik weet niet waarom.'

Stoptober

Het Stoptoberhuis is onderdeel van de actiemaand Stoptober, een initiatief van KWF, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland en Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Jaarlijks worden mensen in oktober gemotiveerd om te stoppen met roken.