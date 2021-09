Oliebollenbakker Jan Vermolen: ‘Ambtenaren moeten in de spiegel kijken’

Oliebollenbakker Jan Vermolen opent aanstaande zaterdag voor het vierde jaar op rij zijn kraam aan de Grote Marktstraat, maar dat had nog flink wat voeten in de aarde. Vorige week kreeg hij namelijk bericht van de gemeente dat er daar geen plek meer voor hem was en dat hij weer terug moest naar de plek waar hij voorheen altijd stond, het Spuiplein. Een week later is Vermolen nog steeds een beetje van slag. ‘Ik ben heel blij dat ik weer open ga, maar wat ik de afgelopen week heb meegemaakt zit mij nog steeds dwars. Dit heb ik niet verdiend.’

Vermolen legt uit dat hij al lange tijd bezig is met de voorbereiding van de opening aankomend weekend. ‘Op 3 mei heb ik mijn aanvraag ingediend en daarna heb ik vaak geprobeerd contact te krijgen met de gemeente, maar niemand was bereikbaar. Uiteindelijk moest ik mijn aanvraag nogmaals indienen, omdat die kwijtgeraakt was bij de gemeente. En dan krijg ik een week voordat ik open ga te horen dat er aan de Grote Marktstraat geen plaats meer is voor mij en dat ik terug moet naar het Spuiplein. Het Spuiplein is net voorlopig opgeleverd, daar is niet eens meer stromend water en ook geen afvoerput. En alle kantoren in die omgeving zijn nog leeg, de hele loop is er daar nog uit. Dus als ik daaraartoe zou moeten dan zou dat voor mij een financieel debacle zijn.’

Uiteindelijk draait de gemeente bij en verandert het besluit: de Haagsche oliebollenkraam van Jan Vermolen mag toch gewoon op de vertrouwde plek aan de Grote Marktstraat komen te staan. ‘Het is uiteindelijk goed gekomen, maar ik vind dat de desbetreffende ambtenaren eens in de spiegel moeten kijken, zodat ze weten wat ze bepaalde gezinnen aandoen. Ik weet toevallig de weg in het stadhuis, ik ben brutaal en trap deuren open die normaal gesloten blijven, maar ik ben ervan overtuigd dat een heleboel andere ondernemers in deze stad ook tegen gesloten deuren aanlopen en de weg niet weten. Daar denk ik dan wel eens aan.’

De oliebollenkraam van Jan Vermolen opent aanstaande zaterdag 2 oktober haar deuren.