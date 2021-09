Justitie over moord Roggeveenstraat: zoon stak vrouw, terwijl vader naast haar sliep

Gennaro L. (23) heeft volgens het Openbaar Ministerie de 38-jarige Karina van Dijk begin dit jaar in een woning aan de Roggeveenstraat in Den Haag in bed doodgestoken, terwijl zijn eigen vader naast haar sliep. Dat maakte de officier van justitie woensdag in de rechtbank bekend, meldt mediapartner Omroep West.

Karina van Dijk werd op 23 januari ’s nachts met een mes om het leven gebracht. Agenten hielden daarna Gennaro L. en zijn vader aan in de woning in het Haagse Zeeheldenkwartier. De vader zat ook enige tijd vast, maar is alweer op vrije voeten.

Officieel is hij nog wel verdachte. Tijdens de zitting woensdag werd echter duidelijk dat het OM de zoon als de dader ziet. Daarbij gaat het OM uit van een verklaring die de vader heeft afgelegd tijdens een reconstructie. Hij vertelde toen dat hij in de bewuste nacht in zijn slaap merkte dat er iemand over hem heen leunde. Vervolgens hoorde hij dat Karina naast hem in bed een vreemd geluid maakte. Toen hij overeind kwam, zag hij zijn zoon in de deuropening staan.

Verdachte wil niets zeggen

‘Dit is het meest waarschijnlijke scenario’, zegt de officier van justitie over het verhaal van de vader. In een gepresenteerde 3D-visualisatie buigt de zoon over zijn slapende vader heen. Vervolgens steekt de zoon het slachtoffer naast zijn vader in haar bovenlijf. Het geschetste scenario wordt ondersteund door DNA-sporen van de zoon op het mes.

De zoon is de afgelopen weken onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank wilde L. niets zeggen, maar hij verklaart wel onschuldig te zijn. Woensdag was L. niet aanwezig in de rechtszaal. Zijn advocate vroeg om vrijlating van L. uit voorarrest, maar de rechtbank houdt hem langer vast. De inhoudelijk behandeling van de zaak laat nog op zich wachten. Rechercheurs zijn nog bezig met het onderzoek.

