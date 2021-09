Wethouder: ‘Als er gerommeld wordt met oppervlaktes huurwoningen, wordt er ook gerommeld met huurprijzen’

Wethouder Martijn Balster (PvdA) van Wonen noemt het ‘kwalijk’ dat de oppervlakte van huurwoningen die je op websites als Funda ziet, lang niet altijd kloppen. De oppervlaktes zijn vaak kleiner dan de beschrijving doet vermoeden. ‘Als er gerommeld wordt met oppervlaktes wordt er ook gerommeld met de huurprijzen’, veronderstelt Balster.

Door: Lieuwe van Slooten, Rob Kemperman en Ivar Lingen

Makelaars lijken er op de toch al oververhitte Haagse woningmarkt wat meters bij te willen sprokkelen door de oppervlakte naar boven af te ronden, blijkt uit onderzoek van Den Haag FM. Zelf zien makelaars het probleem niet. De oppervlakten zijn slechts een indicatie en bovendien niet van grote invloed op de prijs, zeggen ze.

Betaalbare woningen zijn schaars, weet Balster. ‘Het is dan ook van groot belang dat er eerlijke prijzen worden gevraagd voor de woningen in onze stad.’ Volgens de PvdA-wethouder liggen de huurprijzen ‘heel hoog’. Hij bepleit: ‘Het is van belang dat huurprijzen redelijk zijn en dat we daarop kunnen controleren.’

Balster: ‘Verhuurdersvergunning afpakken als ze er een potje van maken’

Maar de gemeente moet zich houden aan wettelijke regels, daardoor is er nu op dit gebied weinig controle. ‘We lobbyen bij het Rijk en ik ben met de sector in gesprek om goed verhuurderschap de standaard te laten zijn.’

Mede aan de hand van de oppervlakte wordt de prijs van een huurwoning bepaald. Om torenhoge huurprijzen te voorkomen, stelt Balster voor: ‘Ik zou graag zien dat we de vrije sector huren kunnen reguleren.’ Daarnaast waarschuwt hij: ‘Er komt een verhuurdersvergunning aan. Die kunnen we afpakken als verhuurders er een potje van maken.’

HSP: ‘Serieuze straffen bij moedwillige overtredingen’

Ook de gemeenteraad roert zich over de kwestie. Voor de Haagse Stadspartij (HSP) komt het niet als een verrassing dat er gesjoemeld wordt met aantallen vierkante meters door makelaars. De lokale partij hoopt dat de landelijke politiek de misstanden aanpakt.

‘Op dit moment zijn de consequenties voor het onjuist aanbieden van woningen veel te beperkt. We willen dat de komende verhuurdersvergunning daarom ook gaat gelden voor bemiddelaars – en dus ook makelaars. Daarmee kan misbruik van de wooncrisis worden aangepakt.’ Als makelaars bewust oneerlijk handelen, pleit de HSP voor een strenge aanpak. ‘Er zijn ook serieuze straffen bij moedwillige overtredingen mogelijk.’

Woonbond: ‘Gesjoemel is opmerkelijk’

De Woonbond vindt het een slechte zaak. ‘Makelaars moeten eerlijk zijn in de beschrijving van de kwaliteit van de woning. Dat ze zaken wel eens mooier voorspiegelen is bekend, maar dat er zo vaak wordt gesjoemeld met het aantal vierkante meters is opmerkelijk’, zegt een woordvoerder van de landelijke vereniging voor huurders.

De afgelopen maanden bekeek Den Haag FM de oppervlakte van tientallen huurwoningen. Daarbij bleken er verschillen te zijn tussen oppervlakte in de officiële openbare administratie van de overheid, de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), en de oppervlakte zoals die op de websites zoals Funda staat. Het gaat met name om woningen van een klein oppervlak, meestal rond de zestig vierkante meter.

Makelaars: ‘Basisregistratie hanteert onjuiste maatvoeringen’

Paul Rats van NVM Makelaars Den Haag zegt dat het probleem bij de BAG ligt, vanwege het hanteren van ‘onjuiste maatvoeringen’.

Ook andere makelaars zeggen dat deze administratie ‘niet zaligmakend’ is. ‘Ik kan je zo tientallen voorbeelden geven waar zij er naast zitten’, zegt een woordvoerder van makelaar Rotsvast.

Hoe zit het met de registratie van jouw woning?

Wil jij weten voor hoeveel vierkante meter jouw woning is geregistreerd bij de gemeente? Dat kun je eenvoudig zien via de BAG-viewer. Huurders met klachten kunnen terecht bij een meldpunt van de NVM en kunnen een huurcheck uitvoeren.

LEES OOK: Gemiddelde huurprijs daalt: ‘Huurplafond is in veel grote steden bereikt’