Black Achievement Month: ‘Niet alleen om te inspireren, maar ook om de hele stad te laten genieten’

In Den Haag worden er in oktober verschillende activiteiten georganiseerd in het teken van Black Achievement Month. De zesde editie staat in het teken van ‘verbonden generaties’. Tijdens de maand staan zwarte helden en achievers in de schijnwerpers. ‘Je wilt mensen en de rolmodellen uit Den Haag uit de Afro-gemeenschap in het zonnetje zetten, vertelt Deborah Cameron vol enthousiasme in Haags Bakkie op Den Haag FM.’ ‘Iedereen is welkom. Het is niet alleen een programma om de volgende generatie te inspireren, maar ook om de hele stad te laten genieten van wat zwarte excellentie in Den Haag is en wat we doen.’

De aftrap van Black Achievement Month is vrijdag 1 oktober in Amsterdam. Op die dag is er in onze stad al de voorstelling Trojan Wars van Het Nationale Theater welke gaat over de tien jaar durende oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Een dag later, op zaterdag 2 oktober, is de kick-off van BAM Den Haag in het Koorenhuis. ‘Wij horen in Den Haag ook gewoon mee te doen.’

‘We hebben een divers programma georganiseerd met verschillende partners en zaterdag hebben wij onze eigen kick-off.’ De avond zal geopend worden met een speech van Marian Markelo en er zijn optredens van Dimoh en spoken word van Daniëlle Zawadi. Daaropvolgend gaan gasten in op het programma voor de komende maand. ‘Het is belangrijk om de vorige generatie te vieren. Mama Flo gaat ons blessen voor de hele maand.’

‘Belangrijk om een podium te beiden aan de Afro-gemeenschap’

‘De rest van de maand hebben we in Korzo, Het Nationale Theater, Koorenhuis, Pepijn, Concordia CC verschillende evenementen die in het teken staan van zwarte excellentie en rolmodellen een platform geven om de volgende generatie te inspireren: je kan dromen, je kan alles worden. En daarnaast ook om de stad te laten proeven van de Afro-Nederlandse cultuur die we rijk zijn in Den Haag.’

Tijdens deze maand is er onder meer in het Koorenhuis de première van de nieuwe podcast-serie van Dipsaus en VPRO: ‘de goede immigrant’, is er de film The Photograph in het Filmhuis, wordt Coming Out Day gevierd in het Koorenhuis en wordt er in Beeld en Geluid Den Haag gesproken over Black power in de media.

‘Het is belangrijk om een podium te beiden aan de Afro-gemeenschap’, vertelt Deborah. ‘Er wordt niet automatisch een podium geboden aan mensen van kleur. Die krijgen minder een podium. Die zijn ondervertegenwoordigd. Het is goed om een maand aandacht voor dat talent te hebben.’ De hoop is daarbij dat er daardoor breder aandacht komt voor de zwarte talenten. ‘Deze hele maand kan je zien wie er allemaal zijn.’