Dini (85) verslagen na verwoest tuinhuisje: ‘Het is nog door mijn vader gebouwd in 1971’

Verdrietig, boos en machteloos is de 85-jarige Dini Polak uit Den Haag. Ze kan nog niet geloven dat haar tuinhuisje op volkstuincomplex De Wijndaeler in Den Haag er niet meer is. Een explosie heeft het huisje dinsdagavond volledig verwoest. ‘Het is nog door haar vader gebouwd, in 1971’, vertelt Arthur Kloos, de zoon van mevrouw Polak, aan mediapartner Omroep West. ‘Het was een heel nostalgische plek voor mijn moeder.’

De schade is groot op het volkstuincomplex aan de Wijndaelerweg in de wijk Ockenburgh in Den Haag. Het huisje van Dini ligt in puin, er staat nog maar één muur overeind. Verbrande bakstenen, dakpannen, zwartgeblakerde stalen frames en resten van de inventaris liggen op de grond.

Het naastgelegen houten huisje is helemaal met de grond gelijk gemaakt, het huisje daar weer naast is flink beschadigd door het vuur. ‘We zijn er allemaal erg van onder de indruk’, zegt Willem Groen, de secretaris van de volkstuinvereniging, waar 28 huisjes staan. Hij vertelt dat de explosie heeft plaatsgevonden in het huisje van Dini en dat het vuur daarna is overgeslagen naar de andere twee. ‘De eigenaren van het afgebrande huisje hadden het nog maar een week’, zegt Groen.

Fles butagas de oorzaak?

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. ‘Er stond een fles butagas binnen, om koffie en thee te zetten’, vertelt zoon Arthur. ‘Die moet zijn ontploft, maar hoe dat is gebeurd weten we niet.’ Wel vertellen zowel Arthur als secretaris Groen dat er de laatste weken wat inbraken waren in de tuindershuisjes op het complex. ‘Dan waren er wat levensmiddelen verdwenen, of vonden we de resten van een jointje binnen’, zegt Arthur. ‘Misschien is er gisteren ook iemand binnen geweest en is het huisje in brand gestoken. Of er is iets vreselijk mis gegaan, met een sigaret bijvoorbeeld.’

Groen durft niet te zeggen of de recente inbraken iets te maken hebben met de explosie van dinsdagavond. ‘Dat is heel lastig te zeggen, het zijn vermoedens, we kunnen het niet hard maken.’ De politie laat weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor brandstichting en dat er nog geen aangifte is gedaan.

‘Was een hele belangrijke plek’

Brandstichting of niet, de schade aan het huisje van Dini is groot. ‘We moeten nu de rommel opruimen en kijken of we het opnieuw kunnen opbouwen’, vertelt haar zoon. ‘De schade zal zo’n 40.000 tot 50.000 euro zijn. De verzekering dekt lang niet alles, dus financieel is dit een strop.’

Maar de emotionele schade is vele malen groter. ‘Het huisje was de trots van mijn opa. Hij heeft het zelf gebouwd en heeft er altijd lekker getuinierd. Het is altijd in de familie gebleven en het was een hele belangrijke plek voor mijn moeder’, besluit Arthur. Ook de buren, die hun houten tuinhuisje net twee dagen helemaal af hadden, laten weten ‘verslagen en verdrietig’ te zijn na de brand.

