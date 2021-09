Brug over Verversingskanaal naast Elektriciteitsfabriek open voor voetgangers en fietsers

Onderzoek: aanleg Erasmusvaart niet de beste oplossing om hoosbuien op te vangen

De aanleg van de Erasmusvaart tussen Den Haag en Westland blijkt niet de meest efficiënte oplossing voor het waterbeheer in het gebied. Dit blijkt uit een onderzoek van Deltares naar de werking van de ‘groenblauwe verbinding’ bij hoosbuien. Om hoosbuien in Den Haag Zuidwest of Westland op te vangen en af te voeren, zijn goedkopere maatregelen denkbaar, stelt het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het hoogheemraadschap, de gemeenten en de provincie zagen in een Erasmusvaart veel kansen voor water, klimaat, (vaar)recreatie, ecologie en de kwaliteit van de leefomgeving. De partijen spraken bij de start van het onderzoek af dat het belang van het water het belangrijkst zou zijn.

Maar na een half jaar onderzoek blijkt de aanleg van de Erasmusvaart dus niet de beste oplossing te zijn voor droge voeten. Er liggen andere oplossingen voorhanden die een meer of gelijk effect behalen voor minder kosten, zoals het vergroten van de gemaalcapaciteit of een extra ondergrondse waterbuis. De komende maand praten de vier partijen verder over de toekomst van de Erasmusvaart.

