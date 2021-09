Dini (85) verslagen na verwoest tuinhuisje: ‘Het is nog door mijn vader gebouwd in 1971’

Ouderen krijgen valtraining: ‘Ik krijg mijn zelfvertrouwen terug’

Om te voorkomen dat Haagse senioren ernstig struikelen, kregen zij de afgelopen weken speciale valtraining in Loosduinen. De dertienweekse cursus zit er voor de eerste groep op, maar vanaf oktober zijn er nieuwe trainingen te volgen. Ook in de stadsdelen Escamp, Laak en Haagse Hout.

‘Mijn zelfvertrouwen is door de training teruggekomen’, zegt een van de deelnemers. ‘Ik zal niet in details gaan, maar ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Dit helpt me weer op gang te komen.’ Een andere deelnemer is wel eens gevallen op straat en is ook blij met de cursus. ‘Ik had angst om te vallen, maar dat is nu weg. Daarnaast weet ik nu goed hoe ik op moet staan.’

Dat de lessen als eerst in het stadsdeel Loosduinen worden aangeboden is geen toeval. Bij het struikelmeldpunt kwamen vorig jaar de meeste klachten binnen over Loosduinen. Een straat, de Landréstraat, werd zelfs aangeduid als struikelboulevard omdat er zoveel mensen ten val zijn gekomen.