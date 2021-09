Twee jaar na inval op stadhuis: oud-wethouder Rachid Guernaoui in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag oud-wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) te gast.

Op 1 oktober 2019, precies twee jaar geleden dus, werden de toenmalige wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag door de Rijksrecherche van hun bed gelicht. Ze bleken verdachte te zijn in een corruptiezaak en worden beschuldigd van schending van het ambtsgeheim, ambtelijke corruptie, meineed en deelneming aan criminele organisaties met vastgoed- en horecaondernemers. Het zou onder andere gaan om het verlenen van nachtvergunningen aan bevriende horecaondernemers die geld doneerden aan Hart voor Den Haag. Beide politici weerspreken de beschuldigingen en zeggen onschuldig te zijn.

Het OM brengt de corruptieaffaire rond de Haagse oud-wethouders definitief voor de rechter, liet justitie vorige week weten. Maar een proces laat nog wel op zich wachten. Volgens zijn advocaat wordt het zeker niet eerder dan volgend jaar zomer, zegt De Mos. Dat is dus na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

Podcast