ADO Den Haag periodekampioen: MVV met 2-6 verslagen

ADO Den Haag heeft vrijdagavond tegen MVV de eerste periodetitel van de Keuken Kampioen Divisie in de wacht gesleept. In Maastricht werd de thuisploeg met 2-6 verpulverd.

‘Scoren, de bal uit het netje halen en weer neerleggen op de middenstip. Als het aan mij ligt is dat tegen MVV het strijdplan’, zei trainer Ruud Brood voorafgaand aan het treffen met de Limburgers tegen mediapartner Omroep West . In de wetenschap dat ADO als gedeeld koploper van de Keuken Kampioen Divisie vier doelpunten moest inlopen op Excelsior Rotterdam, zochten de Hagenaren in de openingsfase de aanval.

Sem Steijn, die vorige week bij de laatste wedstrijd van zijn vriend en ADO-supporter Dani Ebben tot in tranen geroerd was, was in de openingsfase de grote man aan Haagse zijde. Met een fabuleuze hakbal zette hij na negen minuten al de 0-2 op het scorebord, nadat hij even daarvoor al de openingstreffer had gemaakt.

Wonderdoelpunten

Het regende prachtige doelpunten in Maastricht. Sami Bourard poeierde van grote afstand de derde treffer van de avond stijf in de verre kruising. Het was het enige juiste antwoord op de MVV-fans, die even daarvoor ‘ADO is failliet’ van de tribunes brulden en elkaar de hersens insloegen. Dit leidde er zelfs toe dat de wedstrijd enige tijd werd stilgelegd, al liet ADO zich daar niet van de wijs van brengen. De geel-groene formatie was heer en meester tegen de thuisploeg die, op een aantal spaarzame aanvallen na, amper gevaarlijk waren.

Bij ADO startten tegen de Sjengen, de bijnaam van Maastrichtenaren, twee spelers met een MVV-verleden in de basis. Doelman Luuk Koopmans verdedigde één seizoen het rood-witte doel en ook spits Thomas Verheydt speelde twee jaar voor MVV. In Stadion De Geusselt liet Verheydt zien ook tegen MVV te kunnen scoren. Zonder al te veel moeite promoveerde hij een voorzet van aanvoerder Boy Kemper tot doelpunt, waarmee hij de marge uitbreidde.

Periodekampioen

Het werd een wereldavond voor ADO. MVV deed via Orhan Džepar nog iets terug, maar moest niet veel later de volgende doelpunten alweer incasseren. Vicente Besuijen was tot tweemaal toe het eindstation van tiki-taka-voetbal. MVV-speler Mart Remans bepaalde via een strafschop de eindstand op 2-6. De periodetitel geeft ADO recht op een ticket voor de nacompetitie voor promotie aan het einde van het seizoen.

Volgende week speelt ADO Den Haag niet op vrijdag, maar op zondag. In het Cars Jeans Stadion komt FC Den Bosch op bezoek.