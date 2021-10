Afscheid van overleden ADO-supporter Dani (21) in Cars Jeans Stadion

Op zaterdag 2 oktober krijgen belangstellenden de gelegenheid om ADO-suppoter Dani Ebben een laatste groet te brengen in het Cars Jeans Stadion. Na een strijd van drie jaar tegen kanker, overleed hij op 25 september.

‘Wegens grote belangstelling voor het afscheid van Dani aankomende zaterdag willen we graag vragen om jullie aan te melden’, zegt zijn familie op Instagram. Op de website van ADO Den Haag kan men de aanmeldpagina invullen.

Shirtjes

Dani verzamelde zijn hele leven voetbalshirts van alle soorten en maten en wilde er voor zijn dood nog zo veel mogelijk bemachtigen. Na een oproep op Facebook werd hij overladen met berichten en zijn verzameling groeide uit tot honderden shirts van onder andere grootheden als Cruyff, Messi en Maradonna. ‘Maar ik ben met elk shirt tevreden hoor, echt superlief’, liet Dani voor zijn overlijden weten.

Zijn uiteindelijke wens was dat deze shirts een speciale plek zouden krijgen in een eigen museum. Dani’s familie laat weten hier binnenkort meer over bekend te maken.

Pim Markering maakte voor Den Haag FM nog een portret van de ADO-superfan: