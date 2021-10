Beelden arrestatie Van Doorn van telefoon verwijderd: ‘Dit mag absoluut niet’

De beveiligers die Arnoud van Doorn aanhielden, hebben tot woede van het raadslid videobeelden van de arrestatie verwijderd van zijn telefoon, meldt mediapartner Omroep West. ‘Dit mag absoluut niet’, foetert Van Doorn, die filmde terwijl hij werd aangehouden voor het mogelijk voorbereiden van een moordaanslag op Mark Rutte. Het OM bevestigt dat de beelden zijn verwijderd van de telefoon, maar laat weten dat dat tijdens de aanhouding door beveiligers van de landelijke politie is gedaan.

Van Doorn werd zondag opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg rondom de demissionair premier. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een moordaanslag op Rutte. Maandag werd hij vrijgelaten en woensdag maakte het OM bekend dat de zaak tegen het raadslid werd geseponeerd en Van Doorn dus geen verdachte meer is. De tot de islam bekeerde ex-PVV’er filmde met zijn telefoon de aanhouding en zag dat die beelden weg waren toen hij zijn telefoon terugkreeg.

‘Een juridische miskleun’, vindt de politicus. De beelden zijn verwijderd om de beveiligers hun privacy te beschermen.

Schadevergoeding en klacht

Eerder liet Van Doorn via zijn advocaat al weten een klacht in te gaan dienen tegen zijn onterechte aanhouding. Hij eist een schadevergoeding. Of er tegen het verwijderen van de videobeelden nog juridische stappen worden ondernomen, is nog niet bekend.