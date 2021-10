Haagse start ‘QR-outfunding’ voor horeca en ondernemers die niet meewerken aan coronapas

Horecazaken en andere bedrijven die boetes krijgen omdat ze principieel weigeren de coronapas te controleren, kunnen mogelijk op financiële steun rekenen. De Haagse Daniëlle de Winter is een crowdfunding gestart om de bedrijven te helpen hun boetes te betalen en hun inkomstenderving als gevolg van de sluiting te verzachten.

Sinds afgelopen zaterdag is de coronapas verplicht voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Maar ondernemers of bedrijven die de QR-codes van bezoekers niet controleren, hoeven niet direct voor een sanctie te vrezen. De driehoek concentreert zich ‘op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is’. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) overgaan tot een zogenoemde last onder dwangsom van 2.500 euro, die kan oplopen tot 10.000 euro, of zelfs sluiting van een locatie.

‘Het is natuurlijk ongekend dat deze helden straks torenhoge boetes moeten betalen of zelfs hun zaak moeten sluiten en hun pensioen op moeten eten’, zegt De Winter tegen Den Haag FM. Volgens het oud-PVV-gemeenteraadslid gaat het er niet om of je voorstander of tegenstander bent van het vaccinatiebeleid, maar gaat het om een principekwestie. ‘Deze maatregelen zijn buitenproportioneel en zinloos. Ook gevaccineerden kunnen het coronavirus bij zich dragen en overbrengen. Een QR-code gaat hier weinig aan veranderen’, zo betoogt ze.

De Winter hoopt dan ook dat er veel wordt gedoneerd voor de crowdfunding. ‘Het geld dat u nu niet kunt of wilt uitgeven in de horeca aan dat heerlijke driegangendiner, dat rondje in de kroeg of een dikke fooi aan die aardige serveerster. Laten we dit geld samen inzetten om de ondernemers te steunen die pal staan voor onze vrijheid, maar hiervoor beboet worden door dit kabinet.’

Luister om 11.00 uur naar Daniëlle de Winter in Haags Bakkie op Den Haag FM