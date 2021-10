Hart voor Den Haag: ‘Haal attracties naar binnen in strijd tegen eenzame ouderen’

Den Haag moet helpen om eenzame ouderen uit hun isolement te trekken. Daarom wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad dat het stadsbestuur geld vrijmaakt om voor hen dagjes uit te organiseren. En als ouderen niet weg kunnen, moeten de dagjes uit naar de ouderen toekomen.

Dit voorstel doet fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag bij de start van de Week van de Eenzaamheid die donderdag begint. De Mos wil dat wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) ‘met voorsprong geld vrij maakt’ om oude of zieke Hagenaars ‘belevingsdagen’ te geven. ‘Ik wil daarmee versneld verdere vereenzaming, isolatie en neerslachtigheid voorkomen’, zegt hij.

Volgens De Mos willen ouderen heel graag weer op pad. ‘Deze mensen snakken niet alleen naar een dagje uit, maar hebben er ook recht op’, vindt hij. ‘En omdat dit vanwege corona lange tijd niet kon, moet dat nu, in samenwerking met Haagse attracties en culturele instellingen, worden opgetuigd.’

Pretparken

De Mos heeft ook gedacht aan de mensen die wel weg willen, maar niet kunnen. ‘Er moet ook gekeken worden hoe zo’n dagje uit naar binnen kan worden gehaald, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, zorginstellingen en buurthuizen’, zegt hij. ‘Er zijn genoeg digitale mogelijkheden om buitenbeelden binnen levensgroot te projecteren op muren of plafonds. Ik denkt daarbij aan beelden van levensechte bewegingsmodules van bijvoorbeeld de natuur, zee, pretparken of het Haagse straatbeeld.’ De Mos gaat zijn voorstel over een paar weken indienen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

