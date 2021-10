Het enige internationale jazzfestival van Nederland is weer terug: Mondriaan Jazz

Als eerste festival dit najaar presenteert Mondriaan Jazz een toonaangevend en uitdagend jazzprogramma, waarbij veel nieuw werk uit de lockdown te horen is. Mondriaan Jazz Festival is sinds de eerste editie in 2017 het enige internationale jazzfestival tot nu toe in Nederland. Het festival richt zich dit jaar op internationale samenwerking in jazz en daar voorbij, en slaat de handen onder andere ineen met Finse smaakmakers We Jazz Records.

‘Op de vooravond van het festival warmen we op 8 oktober op met een dubbelconcert in het Koorenhuis’, zegt organisator Mike Bindraban. ‘Daar maakt grote belofte harpiste Nala Sinephro haar Nederlandse debuut, bijgestaan door leden van Sons of Kemet en Ezra Collective. Deze opening night wordt tot slot vurig afgesloten door de grenzeloze Amerikaanse cult-funk groep Butcher Brown die in 2020 hun geweldige debuutalbum uitbracht.’

Je kunt deze hybride editie live in PAARD en het Koorenhuis meemaken óf gedeeltelijk thuis op de bank livestreamen. Kijk hier voor de complete line up of voor meer informatie en kaarten.