Richard de Mos lijsttrekker voor zijn partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De leden van de vereniging Groep de Mos hebben vrijdagavond – unaniem – ingestemd met de voordracht van Richard de Mos als lijsttrekker van Hart voor Den Haag / Groep de Mos voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er had zich geen andere kandidaat gemeld.

‘De vereniging is enorm trots dat Richard, na alle drek die over hem is uitgestort, de bereidheid heeft om zich toch weer op te werpen als lijsttrekker van onze partij’, zei de voorzitter van de vereniging, Bram Reitsma, tijdens de bekendmaking.

De Mos zei dat hij zichzelf twee doelen heeft gesteld: Hart voor Den Haag moet meer dan negen zetels halen en vervolgens bestuursdeelname ‘afdwingen’. Hij noemt 14 tot 15 zetels (van de 45 zetels in de Haagse raad) ‘realistisch’. ‘Daarmee kunnen we een plek in het stadsbestuur afdwingen’, aldus De Mos.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.