Twee jaar na inval Rijksrecherche bij Richard de Mos: ‘Ik werd heen en weer geslingerd door emoties’

‘Maanden word ik gevolgd en afgeluisterd en vervolgens hoor ik maar niks.’ Twee jaar nadat Richard de Mos van zijn bed werd gelicht, is de corruptiezaak nog steeds niet voor de rechter. Bij Haags Bakkie vertelt hij over de emotionele achtbaan en zijn plannen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Op 1 oktober 2019 valt de Rijksrecherche de werkkamers van Hart voor Den Haag/Groep de Mos binnen. Vanaf dat moment gaat De Mos een turbulente tijd tegemoet. ‘Ik ben een tijd super aangeslagen en boos geweest, ik werd heen en weer geslingerd door emoties. Mijn omgeving heeft me toen ook niet als stabiel ervaren.’

Verantwoordelijkheid

‘Het OM is met 130 kilometer per uur een tunnel ingereden en nu kunnen ze niet meer terug’, aldus De Mos over de aanklachten. ‘Het is heel vreemd en slecht voor de stad dat het zo lang duurt. Kom op dan, laat de rechter een uitspraak doen.’ Een daadwerkelijke rechtszaak zou zelfs tot mogelijk eind 2022 op zich kunnen laten wachten, meldde mediapartner Omroep West eerder.

Dit weerhoudt hem er niet van om de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met volle overtuiging in te gaan. ‘Ik dacht soms weleens: misschien moet ik gewoon een bed and breakfeast beginnen. Maar ik ben het verplicht naar tienduizenden kiezers die voor ons hebben gekozen om door te gaan. Die verantwoording moet je nemen als politicus.’

Knipoog

Met Hart voor Den Haag zegt De Mos zich te onderscheiden met zogenaamde ‘ombudspolitiek’. ‘We zijn er voor de mensen die de stad maken; naar hen luisteren we en met hen maken we plannen. Vervolgens willen we ook snel actie ondernemen en die snelheid verwachten we ook van ambtenaren. Dit is een nieuwe manier van werken waar de stad aan moest wennen.’

Dat hij vandaag de verkiezingscampagne van Hart voor Den Haag officieel wordt afgetrapt, mag geen toeval zijn. ‘We houden wel van een knipoog’, zegt De Mos. Vooralsnog is hij de enige kandidaat-lijsttrekker van de partij; vrijdagavond zal hij voor de komende termijn worden gekozen.