VVD: hondenbelasting afschaffen, minima moeten afvalstoffenheffing betalen en meer controle op ‘afvalhufters’

Vol goede moed werd vandaag op het ROC Mondriaan in Bezuidenhout het verkiezingsprogramma van de Haagse VVD gepresenteerd: ‘Samen aan de slag. Voor een Veilig en Vrij Den Haag’. Stedelijke ontwikkeling vindt de partij een belangrijk thema; hoogbouw moet komen waar het past, maar wel met oog op voorzieningen en groen en het verbod op verkamering blijft. Op het gebied van vervoer bepleit men de en-en-en-aanpak, want een Hagenaar maakt naar aanleiding van zijn bestemming de keuze voor het passende vervoermiddel, zo is het idee van de VVD.

De ambities moeten betaald worden door te bezuinigen waar het volgens hen kan, de overheid te verkleinen en efficiënter te laten werken. Daarbij mag de hondenbelasting (opnieuw) verdwijnen en moet iedereen afvalstoffenheffing betalen, ook de minima. De leden moeten het conceptverkiezingsprogramma nog goedkeuren.

‘De grootste uitdaging is om de problemen van de mensen aan te pakken’, legt lijsttrekker Anne Mulder uit. ‘Mensen willen in een fijne straat en fijne buurt wonen. Ze willen geen last hebben van verkeershufters die hun rust verstoren, ze willen niet dat afval op straat ligt, ze willen een groene wijk, ze willen dat de auto van de straat af gaat en het liefst ondergronds komt. Dat zijn de zorgen en problemen van Hagenaars die wij als VVD willen oplossen.’

Vanochtend heeft de Haagse VVD haar conceptverkiezingsprogramma gelanceerd! Check op Facebook ons filmpje. Of hier in de link het programma: https://t.co/klugAE4zqZ https://t.co/iygBTXxLCT — Haagse VVD (@VVDDenHaag) October 1, 2021

Bouwen waar het kan, met oog voor voorzieningen

‘We laten de bestaande wijken met rust’, valt in het programma te lezen. Toch ziet de partij dat ze iets moet doen aan de woningnood, maar dat wil ze wel met oog voor ‘de groene stad aan zee’. ‘De gedachte is deze’, legt Mulder uit. ‘We hebben te maken met een bevolkingsgroei en dat leidt tot woningnood. Je ziet de wachtlijsten en huizenprijzen stijgen. Dan kunnen we niet bouwen in zee en we hebben ook geen nieuwe wijk als Leidschenveen-Ypenburg en Wateringse Veld. Dus wat doen we? We gaan bouwen in het gebied van CID, het gebied tussen Laan van NOI, Holland Spoor en Centraal Station. Daar kun je omhoog. Omdat we het daar kunnen doen kunnen we de rest met rust laten.’

Wanneer ergens panden ‘staan te verkrotten’ zijn er volgens Mulder ook op andere plekken mogelijk. In Dreven-Zichten-Gaarden is onlangs zo’n besluit genomen om woningen te vervangen. ‘Dan kun je dat vernieuwen en tegelijkertijd een deel van de woningnood opvangen.’ Toch wordt daar ook in het groen gebouwd. ‘Maar er komt ook groen bij’, zegt hij over de geplande aanleg van andere groengebieden.

‘Op dit moment is de rek er niet uit’

Met dit soort oplossingen kan Den Haag als stad de bevolkingsgroei nog wel aan, de rek is er nog niet uit. ‘Op dit moment nog niet. We kunnen met Laak, het CID en de Binckhorst nog heel lang vooruit. Op dit moment is de rek er niet uit. Misschien gebeurt dat in de toekomst, maar ik voorzie dat nog niet in de komende jaren.’

Meer controle op afvalhufters

Iets wat hoog op de agenda moet is volgens de VVD de aanpak van afvalhufters. Meer handhavers moeten er op controleren en cameracontrole moet helpen overtreders te vatten. ‘De pakkans moet groter worden.’

Iedereen betaalt bij VVD afvalstoffenheffing

Op het gebied van afval kiest de partij er ook voor om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing af te bouwen. ‘Als mensen afval aan de weg zetten of in de container gooien, dan hoort daar een bedrag bij. Daar mag je best wat voor betalen, want je krijgt er ook wat voor terug.’ Hoewel zo’n bezuiniging mensen met lage inkomens zal treffen vindt Mulder het voornemen niet onterecht. ‘Maar je mag ook vragen, als ze gebruik maken van een dienst, dat ze er een bedrag voor betalen. Wij vinden dat wel te overzien.’

Daarnaast bepleit ze dat het te betalen bedrag meer in verhouding staat met de verwachte hoeveelheid afval. Daarbij moet ook gekeken worden naar het bedrag wat een eenpersoonshuishouden nu betaalt in vergelijking met een meerpersoonshuishhouden.

Kleinere en efficiëntere overheid

Door de overheid te verkleinen en efficiënter te laten werken moeten ook miljoenen bespaard kunnen worden. Sponsoring van (faciliteiten in) de buitenruimte moet er extra geld binnenkomen (oplopend tot 150.000 euro in 2026). Daarnaast zijn er een aantal bezuinigingsvoorstellen die voor een plus op de Haagse begroting moeten zorgen: betere wijkteams moeten zorgen voor minder gesloten jeugdzorg en er wordt gekort op grote welzijnsinstellingen. De bezuinigingen zijn in het programma opgenomen om ‘investeringen te kunnen betalen en de belasting te verlagen’.

‘Oneerlijke belasting’ kan omlaag

De onroerende zaakbelasting (OZB) kan wat de VVD naar beneden, een ‘oneerlijke belasting’, zo valt te lezen. Huizenbezitters betalen nu een rekening die ze liever vervangen zou worden door een ingezetenebelasting. Tegelijkertijd wil ze nog een poging doen om de hondenbelasting af te schaffen. Dat plan stond ook opgenomen in het coalitieakkoord van Hart voor Den haag, VVD, D66 en GroenLinks, maar voordat deze belasting werd afgeschaft besloot de nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA de belasting toch te handhaven.

‘Ik richt altijd omhoog’

Met nog ruim zes maanden tot aan de verkiezingen in maart 2022 heeft Mulder er zin in om zetels binnen te halen met zijn VVD. ‘We beginnen de verkiezingsdag met 0 zetels en we moeten elke zetel als VVD verdienen. En dan worden we het liefst zo groot mogelijk om zoveel mogelijk van onze doelen te realiseren.’ Nu heeft de partij zeven zetels in de gemeenteraad, de hoop is toch dat daar wat bij zal komen. ‘Ik richt altijd omhoog.’