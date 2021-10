Opnieuw ‘de grootste’ worden is een gedeelde overtuiging bij leider en leden Hart voor Den Haag

Na de inval in oktober 2019 heeft Richard de Mos nog een half jaar getwijfeld of hij wel door wilde gaan met zijn werk, maar het schrijven van een eigen boek met zijn ervaringen bleek therapeutisch en nu heeft hij zichtbaar zin in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In zalencentrum Opera werd De Mos vrijdagavond gepresenteerd als lijsttrekker voor Hart voor Den Haag en werd de aftrap gegeven voor de verkiezingen. Dat gebeurde met de toepasselijke muziek van Davina Michelle: ‘Beat me, and make me work’. De Mos: ‘Dat gaan we zeker doen’.

De Mos loopt opgewekt door de zaal en de sfeer zit er goed in, het is een avond met veel gejuich en applaus. ‘Acht tot zestien zetels moet haalbaar zijn, zegt’, partijlid Victor Meijer. De Mos mikt op meer zetels en wil sowieso opnieuw de grootste fractie in de raad hebben om zo weer een plek in het stadsbestuur te kunnen verzilveren. ‘De vraag is niet of we de grootste worden, maar of we 14, 15 of 16 zetels behalen.’

‘Als je niet tegen een stootje kan moet je er niet aan beginnen’, zegt een montere partijleider die daarmee refereert aan de inval die twee jaar geleden bij hem thuis, op kantoor en bij partijgenoten plaatsvond. Tegelijkertijd hekelt hij het dat het jaren duurt voor de ‘valse beschuldigingen’ aan zijn adres tot een proces komen. Verhoren staan gepland voor januari, februari en maart, maar dan heeft De Mos geen tijd zo zegt hij: dan is er de campagne.

Deze stad verdient beter

Onder het motto ‘Deze stad verdient beter’ gaat de partij de verkiezingen in en één ding is duidelijk: men wil opnieuw de grootste partij in de gemeenteraad worden en daarmee deelname aan het stadsbestuur afdwingen. Een programma en kieslijst volgen op een later moment. Op de avond zelf wordt alweer een afspraak gemaakt om voor het programma nog eens langs te komen in Transvaal.

Toch worden contouren van de plannen vanavond helder: de hoogste prioriteit is het aanpakken van de woningnood (door te bouwen waar kan en bevolkingsgroei in te perken), 30 procent sociale woningbouw (in samenwerking met woningcorporaties en vastgoedondernemers), een veilige en bereikbare stad en men gaat voor een stad waar inwoners gehoord worden. Er klinkt opnieuw applaus.

De Mos maakt aan zijn aanhang duidelijk wat volgens hem het grote pluspunt is van Hart voor Den Haag: ‘Het belang van de stad staat bij ons op één’. Dit in tegenstelling tot andere partijen met een landelijke band, zo wordt duidelijk. Toch laat hij ruimte om met hen samen te werken, dat kan met rechts of met links wanneer nodig.

Fundraising dinner

De partijkas is ook al redelijk gevuld, er is een ton in kas en in november moet daar nog wat bij gaan komen. Op een gepland fundraising dinner zijn stoelen beschikbaar om voor 250 euro per stuk aan te schaffen. Met honderd stoelen krijgt de campagnekas daar weer een zetje mee, op weg naar maart 2022.

#zetonsop23

‘We worden de grootste’, is de overtuiging vrijdagavond. Geheel in lijn met de campagne #zetonsop23 waar men op 16 oktober 2019 mee begon. Op 16 maart 2022 moet duidelijk worden of die woorden een waarheid kennen.

Ook Groep de Mos trapt de campagne af. In het Opera Zalencentrum, 2 jaar na de invallen van de Rijksrecherche pic.twitter.com/JPA8pl3luo — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) October 1, 2021

LEES OOK: Richard de Mos lijsttrekker voor zijn partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos