Zaterdag Live over de aanpak van straatintimidatie

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 2 oktober 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Aanpak Straatintimidatie’. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Bijna de helft (45%) van de inwoners van Den Haag heeft het afgelopen jaar een voorval van straatintimidatie meegemaakt. Dit is vergelijkbaar met het aandeel van de inwoners van Utrecht (46%) en Amsterdam (41%) dat in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd is met een of meerdere vormen van straatintimidatie. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van de gemeente Den Haag uitvoerde.

Straatintimidatie komt in vele vormen voor: nastaren, ongewenst aanraken, hinderlijk achternalopen, bespugen of in het nauw drijven. Ook naroepen met seksuele of beledigende opmerkingen, het vragen om seks, betasten, nasissen of nafluiten kan intimiderend zijn. Straatintimidatie kan gebeuren op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw.

Door de inwoners die incidenten hebben meegemaakt is nastaren de meest genoemde vorm van ervaren straatintimidatie (28%), gevolgd door nafluiten (16%) en naroepen met beledigende opmerkingen (15%).

In het nauw gedreven worden, achterna worden gelopen en bespuugd worden zijn de vormen van straatintimidatie die het meest intimiderend worden gevonden. Jongere inwoners hebben vaker met straatintimidatie te maken dan oudere inwoners van Den Haag. Verder hebben vrouwen vaker (55%) vormen van straatintimidatie meegemaakt dan mannen (29%).

De meeste inwoners (67%) ondervinden straatintimidatie in Den Haag in hun eigen wijk of buurt. Bij ongeveer vier op de tien inwoners vond intimidatie plaats tijdens het fietsen (35%) of in een winkelgebied (42%). Daarnaast geeft ongeveer één op de vier inwoners aan dat intimidatie plaatsvond langs een drukke weg of plein (28%), bij een bus-/tramhalte (23%) of in het openbaar vervoer (22%).

Gasten aan tafel zijn: Ferry Bol (Emancipator), Ymke Kelders (Rutgers Kenniscentrum seksualiteit), Lieke Lorea Gaminde (Stichting Stop Straatintimidatie) en Marije Mostert (Raadslid D66).

