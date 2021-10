Afvalapp moet helpen zwerfvuil terug te dringen

Mensen die last hebben van zwerfafval kunnen meldingen voortaan sneller en makkelijker bij de gemeente achterlaten. Het stadsbestuur heeft zich aangesloten bij de MyCleanCity-app waarin bewoners via een smartphone overlast kunnen melden. Ook is er een nieuw versimpeld meldingsformulier te vinden op de website van de gemeente.

Door: mediapartner Omroep West

Zwerfafval en bijplaatsingen van vuilnis of grof vuil zijn in Den Haag al jaren een doorn in het oog. Er zijn jaarlijks 60.000 afvalmeldingen, maar het melden van afvaloverlast was omslachtig en soms onduidelijk. Mensen voelden zich van het kastje naar de muur gestuurd. Daar moet met het verbeterde meldingsformulier en de afvalapp verandering in komen. Ook werkt de gemeente vanaf nu met één nieuw centraal meldsysteem zodat de meldingen beter kunnen worden opgepakt.

‘Het lukte lang niet altijd om meldingen kordaat op te pakken’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Daarom is het superbelangrijk dat we deze stap zetten. Via denhaag.nl/afvalmelding en via de MyCleanCity-app kun je een melding doen. Alle meldingen komen in één database. Dat moet ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk worden opgepakt.’

Afvalmeldingen

Daarnaast gaan nu ook de medewerkers van het Haags Veegbedrijf die buiten werken afvalmeldingen maken. ‘Als zij op straat iets tegenkomen dat nog niet in hun werklijst staat, dan kunnen ze met een paar klikken in de app een melding maken en de bijbehorende werkzaamheden direct inplannen’, legt Bredemeijer uit. ‘Zij gaan dus actief bijdragen in het meldingsproces en zijn zo beter in staat om de stad samen met inwoners schoon te houden.’