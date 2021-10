Brandi Carlile en Tim Akkerman in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Brandi Carlile en Tim Akkerman.

Brandi Carlile (VS) adoreerde vroeger Elton John en Joni Mitchell, maar is ondertussen zelf een bewonderde songwriter geworden. Op haar zevende album, The Silent Days, hoor je daar de weerslag van – nee, geen covers of samenwerkingen, maar eigen liedjes die zich kunnen meten met haar grote voorbeelden. Zondagavond hoor je een track van die plaat, net als van de nieuwe Tim Akkerman, die met zijn Ivy League lekker verder rockt (en zijn held Bruce is nooit ver weg).

Meer nieuwe releases zijn er van Elton John die samen met Stevie Wonder werkt en van Bruce Springsteen die ’t doet met John Mellencamp en van Lady Gaga die meezingt met Tony Bennett. Tevens genoeg solo-werk van bijvoorbeeld Gregory Porter, Remi Wolf, Claw Boys Claw, Luwten en Joya Mooi. Het houdt echter niet op met duetten, want ook Bazart komt voorbij met S10 en SZA met Kali Uchis.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).