Grafkelders, demonstraties en ijscoman Moes: tentoonstelling over 800 jaar Binnenhof

Met de renovatie van het Binnenhof in zicht, kon een expositie over één van de oudste bestuurscentra ter wereld niet uitblijven. In het Haags Historisch Museum is vanaf 2 oktober de tentoonstelling Macht – 800 jaar Binnenhof te zien. Volgens conservator Lex van Tilborg hoef je geen traditionele geschiedenisles te verwachten. ‘Discussies over representatie, demonstraties tegen de macht en bloederige conflicten; het hoort allemaal bij het verhaal.’

Uit de titel van de tentoonstelling blijkt al: de geschiedenis van het Binnenhof als politiek strijdtoneel wordt uitgebreid belicht. Alles van protesten tegen de macht tot gewelddadige confrontaties komt hierbij aan bod. ‘Het verhaal over de moord op de gebroeders De Witt is veel verteld, maar het blijft uitzonderlijk dat twee van de belangrijkste politici van Nederland op gruwelijke wijze door burgers om het leven zijn gebracht’, vertelt Van Tilborg over een deel van de tentoonstelling dat bijzondere indruk bij hem achterlaat.

Ook persoonlijke verhalen vormen een belangrijk onderdeel van de expositie. ‘Neem ijscoman Moes, die hebben we ook geïnterviewd’, zegt Van Tilborg. ‘Hij staat al tientallen jaren op het Binnenhof, hij heeft iedereen zien komen en gaan en hij kent alle politici. Ik denk dat je dat in het buitenland niet zo snel zou zien.’

Grafkelders

In het bijzijn van demissionair minister-president Mark Rutte en burgemeester Jan van Zanen werd donderdag de tentoonstelling geopend. ‘Volgens mij is er nog nooit een dergelijke expositie geweest’, zegt Van Tilborg. ‘Er zijn zo veel mooie en interessante verhalen aan die plek verbonden, dat is leuk om uit te zoeken.’

Van oudsher was het binnenhof de privékerk van de graven van Holland, met de Ridderzaal als één van de eerste gebouwen. Een deel van deze geschiedenis ligt daar nog steeds. ‘Enkele leden van deze grafelijke familie liggen er begraven, onder waar nu gewoon kantoorruimtes zitten. Tijdens de renovatie is het volgens mij de bedoeling dat ze meer onderzoek doen naar deze grafkelders. Het is spannend wat ze daar gaan vinden’, aldus Van Tilborg.