Guernaoui: ‘OM roept nog elf getuigen op in corruptiezaak, onder anderen Krikke, Revis en Van Tongeren’

Volgens oud-wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) gaat het Openbaar Ministerie (OM) nog elf getuigen oproepen in de Haagse corruptiezaak. Het gaat onder anderen om oud-burgemeester Pauline Krikke (VVD), oud-wethouder Boudewijn Revis (VVD) en wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Dat zegt Guernaoui in het politieke programma Spuigasten op Den Haag FM.

Een week eerder is duidelijk geworden dat justitie de zaak tegen de twee oud-wethouders en een raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos definitief voor de rechter brengt, maar dat het proces niet eerder dan volgend jaar zomer aanvangt. Het dossier ligt nu wel bij de rechter-commissaris. Die geeft de verdediging van de verdachten nu de kans om in beslotenheid getuigen te laten horen, schrijft AD Haagsche Courant.

Ook oud-wethouder Richard de Mos zegt in de krant dat hij nog een keer zal worden verhoord, waarschijnlijk januari, februari of maart komend jaar. ‘Men wil mij dus midden in de campagne voor de Haagse raadsverkiezingen van maart gaan horen. Dit is een politiek proces’, aldus De Mos.

De Mos en Guernaoui roepen geen getuigen op

De Mos en Guernaoui zullen zelf geen getuigen oproepen, bevestigt Guernaoui. ‘Richard en ik hebben allebei besloten om geen getuigen op te roepen. Het dossier – er zijn al zoveel getuigen opgeroepen – spreekt voor zich. Liever vorige week naar de rechter, dan vandaag.’

De oud-wethouder: ‘Het dossier wil ik graag voor de rechter toelichten en dan ben ik ervan overtuigd dat er niks aan de hand is en dat ik op alle fronten word vrijgesproken.’

‘OM heeft twee jaar de tijd gehad om getuigen op te roepen’

Guernaoui is verbaasd over het feit dat het OM nog elf getuigen wil oproepen, zoals de oud-burgemeester en twee wethouders. ‘Dan denk ik: waarom heb je dat niet eerder gedaan? Daar heb je toch al twee jaar de tijd voor gehad.’

Afgelopen vrijdag is De Mos door de leden van de vereniging Groep de Mos verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen. Ook Guernaoui krijgt een plek op de kandidatenlijst, vertelt hij in Spuigasten. ‘Ik sta op de lijst’, zegt hij. Of hij net zoals vier jaar geleden op de tweede plek staat, houdt hij nog even geheim.

LEES OOK: Opnieuw ‘de grootste’ worden is een gedeelde overtuiging bij leider en leden Hart voor Den Haag