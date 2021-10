Haagse nieuwsfoto van de maand: Amalia op haar paard Mojito

Grafkelders, demonstraties en ijscoman Moes: tentoonstelling over 800 jaar Binnenhof

Dagelijks worden er vele nieuwsfoto’s gemaakt, beelden welke een verhaal vangen en vertellen. In Haags Bakkie wordt elke eerste maandag van de maand een beeldbepalende Haagse nieuwsfoto van de afgelopen maand besproken met Edouard van Arem van ANP en Arjan Snijders van Beeld en Geluid Den Haag. De foto van deze maand is van prinses Amalia op haar paard Mojito.

Een andere foto die tijdens het radioprogramma wordt besproken, is de foto van de aankomst van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge bij het Catshuis in Den Haag.

De reden voor het bespreken van deze foto is het feit dat publieke figuren steeds vaker en meer worden bedreigd. Zo heeft Rutte zware beveiliging gekregen omdat hij wordt bedreigd, werd deze week bekend. Eerder kon hij als premier nog zonder zichtbare veiligheidsmaatregelen over straat in Den Haag.

