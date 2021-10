Kinderboekenweek in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

Woensdag start de Kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’ en dat betekent veel activiteiten in de Haagse bibliotheken, scholen en boekhandels. Vanavond spreken we met Paula van Kempen van boekhandel Paagman over hun activiteiten speciaal voor kinderen de komende twee weken. Tevens in de uitzending, theatermaker Jos Nargy van de Poezieboys die komende woensdag weer een nieuw seizoen aftrappen van hun Poeziebar in Zaal 3, waar oa. Joost Oomen (bekend van Slimste mens) op komt treden. Jos Nargy zal ons ook verblijden met een boekentip. Onze nieuwe reeks, Het Gedicht van de Week, is aan de derde week toe, met dit keer dichter Alexander Franken. Ook voor de Haagse literaire agenda en nieuwe Nederlandstalige muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt tegenwoordig gepresenteerd door Ricco van Nierop.