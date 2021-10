Marcel Verreck: ‘Hoe herken je op het Binnenhof een verwarde man? Die valt niet op’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de verwarde man op het Binnenhof.

‘Op het Binnenhof werd deze week een verwarde man aangehouden, die deuren in brand probeerde te steken. Ik dacht eerst dat het Remkes was die, aangejaagd door Gronings vuurwater, op alternatieve wijze bepaalde blokkades wilde slechten. Of Arnoud van Doorn die Mark Rutte weer liep te zoeken. Dat laatste zullen we nooit weten, want als daar beelden van waren, zijn ze ongetwijfeld gewist. Nee, het was gewoon een verwarde man. Complimenten voor het gezag, dat deze man wist aan te houden. Want hoe herken je op het Binnenhof een verwarde man? Die valt niet op. Dan moet je gokken’, aldus de columnist.