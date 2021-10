Poller Escamplaan eist opnieuw ‘slachtoffer’: aantal botsingen staat op 29

Ruim twee weken was het stil, maar zondagmiddag komt er opnieuw een auto in botsing met de poller op de Escamplaan. Dit meldt nieuwssite Regio15. Meerdere aanwijzingen en verkeersregeling mochten niet baten; het is de 29ste botsing met de poller sinds deze begin juni is geïnstalleerd.