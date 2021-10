Aanhouding, voertuig in beslag genomen en 18 bekeuringen uitgedeeld bij verkeerscontrole Scheveningen

Bij een verkeerscontrole in het havengebied op Scheveningen zijn vrijdag een aanhouding verricht, 18 bekeuringen uitgeschreven en er is een voertuig in beslag genomen. De controle was een samenwerkingsactie van de douane, de Koninklijke Marechaussee en team verkeer.

‘Mooie resultaten dus! Meerdere controles gaan uiteraard volgen!’, schrijven agenten op Facebook. In totaal werden er vrijdag 82 personenauto’s en 43 brom-/ snorfietsen gecontroleerd.