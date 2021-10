CDA en Hart voor Den Haag willen geen coffeeshop aan de Oude Haagweg: ‘Hier is geen draagvlak voor in Loosduinen’

Als het aan coalitiepartij CDA en oppositiepartij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos ligt komt er geen coffeeshop in het pand aan de Oude Haagweg 263A in Loosduinen. De partijen hebben aangekondigd daar een motie voor in te dienen in de raadsvergadering van komende donderdag. Bewoners strijden al langer tegen de komst van een shop in hun buurt, een petitie tegen de komst van de coffeeshop werd ruim 1.600 keer ondertekend.

‘Dit moet de gemeente daar hoe dan ook niet toestaan’, vinden raadsleden Kavish Partiman (CDA) en Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag / Groep de Mos). ‘Hier is geen draagvlak voor in Loosduinen.’ Daarmee scharen zij zich achter het protest van het Wijkberaad Nieuw Waldeck, zij gaf eerder aan geen zin te hebben in een coffeeshop aan de Oude Haagweg. ‘Het is absoluut niet de bedoeling’, zei men eerder tegen Den Haag FM.

‘Draagvlak is de cruciale voorwaarde voor verplaatsing van een coffeeshop en dat ontbreekt hier volledig’, zegt Partiman, zijn partij steunde in een vroeg stadium al het verzet tegen de komst van de shop. ‘De overlast van coffeeshops elders in Den Haag moet je niet verplaatsen, maar keihard aanpakken. Strikt en intensief handhaven dus.’

‘Het is een ingewikkelde mix van tegenstrijdige belangen’, vindt Dubbelaar. ‘Steeds minder coffeeshops zorgen voor nog meer klanten bij de overgebleven coffeeshops en dat zorgt weer voor overlast. De Oude Haagweg is geen geschikte locatie, hier ontbreekt overduidelijk het draagvlak, dat vinden wij heel belangrijk. Mijn aangenomen motie voor een afhaalloket wordt wel breed gedragen door de gemeenteraad. Het is aan de burgemeester om hier een geschikte locatie bij te zoeken.’

