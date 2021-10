D66 zet voormalig vicevoorzitter Jonge Klimaatbeweging op vijfde plek van kandidatenlijst

De huidige raadsleden Marieke van Doorn, Dennis Groenewold en Fonda Sahla zijn de nummers 2, 3 en op de conceptkandidatenlijst van D66 Den Haag. Yousef Assad, voormalig vicevoorzitter en hoofd lobby bij de Jonge Klimaatbeweging, krijgt de vijfde plek toebedeeld. ‘Hij weet wat de klimaatcrisis betekent voor Den Haag, vertegenwoordigt de jongerenstem en is ook nog politiek ervaren’, stelt de partij.

Een andere nieuwkomer is Peter Mekers op zes. ‘Peter Mekers vormt in zijn werk de brug tussen bewoners en de sociale woningbouw. Peter zet zich iedere dag in voor Hagenaars, niet alleen zodat ze een goede woning hebben, maar ook als vrijwilliger bij de FNV en het Rode Kruis.’ Raadslid Marije Mostert volgt op een zevende plek.

De voorzitter van de JOVD (de jongeren van de VVD), Lotte Langley, staat ook op de lijst van D66, zij krijgt nu een 22e plek toebedeeld. De huidige raadsleden Danël Scheper en Birgül Özmen staan wel op de nieuwe kandidatenlijst, maar helemaal onderaan op plek 42 en 43. D66 is nu met zes zetels de derde partij in de Haagse gemeenteraad.

Talenten voor progressieve ambities

De lijst wordt aangevoerd door Robert van Asten, de wethouder werd in juni opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de sociaalliberalen. ‘We hebben grote plannen voor Den Haag. We willen de straten weer teruggeven aan bewoners, de wooncrisis aanpakken en voor gelijke kansen zorgen’, aldus Van Asten. ‘ Met deze lijst laten we zien dat we de talenten in huis hebben om die progressieve ambities waar te maken.’

Leden van D66 kunnen van 20 tot en met 27 oktober een stem uitbrengen over de volgorde van de kandidatenlijst, daarna volgt de definitieve rangschikking.

