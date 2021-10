Den Haag wil treinverbindingen naar Antwerpen, Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf en Aken

Internationale intercitytreinen moeten weer snel terugkeren naar Den Haag. De gemeente heeft daarvoor maandagochtend gepleit bij een delegatie van de Europese Commissie. In de toekomst wil het stadsbestuur dat er meer internationale verbindingen zijn: bestemmingen als Antwerpen Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf en Aken staan op de wensenlijst.

Zoals de planning nu is zal half december de laatste directe intercity van Den Haag naar Brussel rijden. Daarmee heeft Den Haag als een van de weinige steden in Europa van deze omvang geen directe internationale treinverbinding meer.

Het stadsbestuur stelt dat de trein onmisbaar is om lokaal, nationaal en internationaal mensen te verleiden om op een andere manier te reizen en klimaatdoelen te halen en pleit voor een terugkeer van de internationale verbinding. Samen met NS, spoorwegbeheerder ProRail, het gemeentelijke samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland wil de gemeente dat er kansrijke verbindingen vanuit Den Haag komen.

Zo zou een reis richting Antwerpen, Brussel, Parijs en Londen mogelijk moeten zijn door een naadloze overstap in Rotterdam. In de toekomst zou een rechtstreekse intercity naar de Belgische steden haalbaar moeten zijn. Door eenzelfde overstap zou er via Utrecht een verbinding moeten zijn met onder andere Düsseldorf. Verder is er gepleit voor een directe verbinding naar Aken via Eindhoven en Heerlen.

Om de verbindingen mogelijk te maken zou het traject tussen Delft en Schiedam moeten worden verdubbeld naar vier sporen en er zou een derde spoorboog van Den Haag Centraal naar Hollands Spoor aangelegd moeten worden. Daardoor kan in 2030 Den Haag direct aangesloten zijn op het netwerk van hogesnelheidstreinen in Europa.

De #ConnectingEurope Express stopte vandaag op Hollands Spoor. De trein die 100 Europese steden aandoet moet de weg vrijmaken voor meer internationaal treinverkeer. En natuurlijk past Den Haag goed op dit netwerk! #euyearofrail 🇪🇺🚅 pic.twitter.com/yjxmiXDgJ2 — Robert van Asten (@RvanAsten) October 4, 2021

Trein als duurzaam alternatief

‘Tot ongeveer 500 kilometer is de trein het belangrijkste vervoermiddel als alternatief voor het vliegtuig. Ook voor langeafstandsritten met de auto is de trein hèt duurzame alternatief. Goede internationale verbindingen per spoor zijn daarvoor onontbeerlijk. Ook voor het leefbaar houden van Den Haag en de economische ontwikkeling van de stad, de Zuidelijke Randstad én Nederland zijn internationale treinverbindingen een must’, vindt verkeerswethouder Robert van Asten (D66).