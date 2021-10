Arjen Kapteijns (GroenLinks) voorgedragen als opvolger van opgestapte Bert van Alphen

GroenLinks draagt raadslid en oud-fractievoorzitter Arjen Kapteijns voor als wethouder. Mocht de gemeenteraad daarmee instemmen, dan volgt Kapteijns Bert van Alphen op. De laatste stapte drie weken geleden op na een zeer kritisch rapport over de Stichting Energieacademie.

Kapteijns zit ruim acht jaar in de gemeenteraad. Tot vorige week was hij ook fractievoorzitter. Maar nadat de leden van GroenLinks tijdens een verkiezing Mariëlle Vavier kozen als lijsttrekker, droeg hij de voorzittershamer aan haar over. De bedoeling is dat Kapteijns in dezelfde portefeuille krijgt als Van Alphen, sociale zaken, werkgelegenheid en emancipatie en inburgering..

Arjen Kapteijns is nu nog ambtenaar bij de Rijksoverheid. Hij zegt in een toelichting bij mediapartner Omroep West dat hij heel vereerd is dat de fractie hem heeft voorgedragen en is ‘supergemotiveerd’ is om aan de slag te gaan, ook al rest hem nog een half jaar tot de verkiezingen. ‘De uitdagingen blijven enorm vooral voor de mensen die het hardst nodig hebben. Hen wil ik een duwtje in de rug geven bijvoorbeeld bij het vinden van onderdak of een betaalde baan.’

De fractie van GroenLinks Den Haag draagt raadslid en oud-fractievoorzitter @kapteijns voor als beoogd wethouder. https://t.co/Uedb3ybXq1 pic.twitter.com/eVAddMHK3E — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) October 4, 2021

‘Voortbouwen op het goede werk van Bert van Alphen’

Fractievoorzitter Vavier vindt dat onder van Alphen veel dingen op gang zijn gezet die door Kapteijns ‘krachtig’ moeten worden voortgezet. Zij noemt daarbij het verbeteren van de maatschappelijke opvang en zaken als integratie en emancipatie. ‘We zijn blij dat Arjen Kapteijns bereid is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en voort te bouwen op het goede werk van Bert.’

De gemeenteraad moet nog instemmen met de benoeming van Kapteijns. Voor het eerst gebeurt dat na een hoorzitting, waarbij raadsleden vragen aan de beoogd wethouder kunnen stellen. Als de raad Kapteijns inderdaad benoemt, komt er een raadszetel voor GroenLinks vrij. Die wordt ingenomen door de huidige fractievertegenwoordiger Isabel Bos.

Integriteit

Sinds twee jaar worden nieuwe wethouders in Den Haag ook gescreend op daarmee problemen op het gebied van integriteit te voorkomen. Ook Kapteijns is onder de loupe genomen, eerst door een extern bureau, maandagochtend was er nog een gesprek met een onafhankelijke Commissie Integriteit. Die bestond uit voormalig hoofd-officiier van justitie Kitty Nooy, oud-commissaris van de koningin in Zuid-Holland Joan Leemhoud-Stout en burgemeester Jan van Zanen.

‘Op basis van de rapportage van het externe bureau en het gevoerde gesprek met de kandidaat-wethouder heeft de commissie geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaat als wethouder van de gemeente Den Haag’, constateert die commissie.

Kritisch rapport Energieacademie

GroenLinks moest op zoek naar een nieuwe wethouder nadat Bert van Alpen op 13 september per direct opstapte, na een zeer kritisch rapport over wat mis ging bij de Stichting Energieacedemie.’Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk’, aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

De Energieacademie was een ambitieus banenproject, dat honderden kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan moest helpen. Het ging echter al een jaar na de officiële opening failliet. Slechts zeventien mensen werden begeleid naar werk. Van Alphen was deze collegeperiode als wethouder verantwoordelijk voor het project. In een rapport constateerde bureau Berenschot dat veel partijen fouten hadden gemaakt.

