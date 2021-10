Hart voor Den Haag verzet zich tegen kandidaat-wethouder Kapteijns: ‘Wethouderschap kost de stad 2,5 ton’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos vindt de benoeming van een nieuwe GroenLinks-wethouder een ‘te dure uitgave zo vlak voor gemeenteraadsverkiezingen’. De partij wil dat de portefeuilles van de vertrokken Van Alphen verdeelt worden over de rest van het zittende college. Maandag werd bekend dat de fractie van GroenLinks Arjen Kapteijns heeft voorgedragen als opvolger van Bert van Alphen. ‘Iedere partij die deze voordracht steunt, maakt zich volslagen belachelijk als ze de woorden ‘financiële degelijkheid’ nog in de mond durven te nemen.’

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de voordracht onbespreekbaar, stellen de raadsleden Arjen Dubbelaar en Ralf Sluijs. ‘Een wethouder van een grote stad zoals Den Haag ontvangt een salaris van 10.743,43 euro per maand. Na drie maanden in functie heeft een (oud-)wethouder recht op een ontslaguitkering van twee jaar. Het eerste jaar 80 procent en het tweede jaar 70 procent. Dit betekent dat vijf maanden werken de Haagse belastingbetaler ruim 247.000 euro zal kosten.’ Daarmee gaat de partij er van uit dat Kapteijns na de verkiezingen niet zal aanblijven als wethouder.

Van Alphen stapte drie weken geleden op als wethouder, dit deed hij na een zeer kritisch rapport over de Stichting Energieacademie. Arjen Kapteijns verloor onlangs de verkiezing voor het lijsttrekkerschap van zijn partij, Mariëlle Vavier zal de lijst van GroenLinks aanvoeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dubbelaar en Sluijs vermoeden dat dat laatste mede reden is om Kapteijns te kandideren: ‘Die interne bonje proberen ze nu met de zuurverdiende centen van de Hagenaars en Hagenezen te beslechten. Zij mogen betalen voor de verlenging van Kapteijns’ politieke carrière die anders uit is’.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de benoeming van Kapteijns. Voor het eerst gebeurt dat na een hoorzitting, waarbij raadsleden vragen aan de beoogd wethouder kunnen stellen.

