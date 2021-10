Loosduinse papegaai Charlie verkozen tot Dier van het Jaar: ‘Ze krijgt een extra mandarijntje’

Dierendag 2021 is een extra bijzondere dag voor ara Charlie, door kinderkrant Kidsweek is de ara uitgeroepen tot Dier van het Jaar 2021.Eigenaar Mark van den Bergh is ‘onwijs blij’ met de eretitel. ‘Gaaf he? Charlie heeft gewonnen’, zegt Mark. ‘Hartstikke leuk, ik voel me vereerd. Zeker op dierendag. Het is hartstikke mooi.’ De Loosduinse ara kreeg de meeste stemmen van het publiek voor de prijs.

Voor Charlie zal deze dierendag een extra feestelijke dag worden. ‘Het is bij ons eigenlijk elke dag al een feest, maar vandaag krijgen ze wat extra noten en extra lekker voer. En Charlie is gek op mandarijntjes, dus die krijgt een extra mandarijntje.’

De ara is een gekende verschijning in Loosduinen en als het weer mee zit dan vliegt hij vandaag ook nog even door de wijk, met zijn baas aan zijn zijde. ‘Het is echt een Loosduinse vogel. Ze is niet meer alleen van mijn vrouw en mij, maar echt van de hele wijk’, vertelt Mark. ‘Ik zeg altijd: als je langs Loosduinen rijdt, kijk goed omhoog en let goed op de bomen en de lantarenpalen en wie weet kom je hem tegen.’

Hope for Wings

Mark mocht de bloemen en een cheque in ontvangst nemen. De geldprijs van 1.000 euro wordt gedoneerd aan Hope for Wings, een organisatie die hulp biedt aan papegaaien en kromsnavels, ze herplaatst en adviseert en informeert over papegaaien. Door de levensduur van een papegaai kan deze de eigenaar overleven, ze helpt dan een nieuw thuis te vinden. Dat doen ze ook bij eventueel verwaarloosde beesten. ‘Ze zoeken echt mensen die de vogels een tweede kans kunnen bieden.’

Drie weken vermist

De papegaai vliegt altijd vrij door de wijk, maar Loosduinen was eind vorig jaar in rep en roer toen de blauw-gele ara na een vliegronde niet naar huis terugkeerde. Charlie kwam na drie weken weer terug bij haar eigenaar. Deze bijzondere gebeurtenis was voor de organisatie voldoende reden om de ara te nomineren voor de dierenprijs. Uiteindelijk besloot het publiek in een meerderheid van stemmen dat Charlie het Dier van het Jaar werd.

Andere genomineerden

Charlie kreeg bijna een derde van de stemmen van het publiek. De ara nam het voor de eretitel onder meer op tegen labrador Bruce en terriër Boris, twee speurneuzen die in Zuid-Amerika op vliegvelden naar tanden botten en huiden van jaguars sporen. Kat Lotje was genomineerd omdat ze allerlei spullen uit de buurt pikt en de koe Leonarda 12 zwom bijna honderd kilometer nadat de Maas in Roermond overstroomde.

