Nieuwe puntenstraf dreigt voor ADO Den Haag

Voor ADO Den Haag is de volgende strafmaatregel al in aantocht. De nieuwe termijn om alsnog een kloppende begroting in te dienen, verloopt volgende week maandag. Als het dan opnieuw niet lukt om aan de voorwaarden van de licentiecommissie van de KNVB te voldoen, dreigt de club voor de derde keer drie competitiepunten in mindering te krijgen.

ADO-woordvoerder Ronald Florisson heeft dit maandagochtend bevestigd aan mediapartner Omroep West. De nieuwe puntenaftrek zal aan het eind van het seizoen worden doorgevoerd.

Voor de club en haar fans is de boodschap extra zuur, omdat ADO vrijdag de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie in de wacht sleepte. Het leidde tot een ongekende feestvreugde. Deze titel blijft behouden, de strafmaatregel staat hier los van.

Begroting niet op orde

Donderdag werd al bekend dat de club aan het eind van het voetbalseizoen definitief zes punten kwijtraakt. De maatregelen zijn het gevolg van de enorme schuldenlast en andere grote financiële problemen waarmee ADO worstelt.

Hierdoor is de begroting niet op orde. Bovendien voldoet het Haagse voetbalbedrijf niet aan de aanvullende eis dat het over een kapitaal van vijf miljoen euro moet beschikken. De licentiecommissie stelt ook dít als voorwaarde. Het bedrag wordt gezien als garantie dat ADO het in financiële zin kan blijven volhouden.

Intrekken van licentie

Al half juni had ADO een deugdelijke begroting moeten indienen. Omdat de club hier niet in slaagde, zijn eerst drie en daarna nog eens drie competitiepunten ingenomen. Waarnemend ADO-directeur Edwin Reijntjes tekende meteen beroep aan, maar kreeg donderdag te horen dat de bezwarencommissie van de licentiecommissie deze protesten niet heeft gehonoreerd.

Aanvankelijk leek het erop dat de volgende strafmaatregel de meest gevreesde is, omdat hierbij naar alle waarschijnlijkheid de proflicentie van ADO wordt ingetrokken. Voor het betaald voetbal in Den Haag valt dan het doek. Naar nu bekend is geworden, blijkt er nog een tussenstap te zijn die opnieuw uit een aftrek van drie punten bestaat.

Onverbiddelijke deadline

Het laat onverlet dat het einde van ADO als betaald voetbalorganisatie razendsnel dichterbij komt: op 1 november moeten alle financiële problemen zijn opgelost. Dit is een onverbiddelijke deadline. Als ADO deze opnieuw niet haalt, kan het definitief haar licentie kwijtraken.

Om dit te voorkomen moet op korte termijn een partij met vijf miljoen euro over de brug komen. Een andere optie is dat de club wordt overgenomen. ADO is nu in handen van United Vansen Sports (UVS), maar deze Chinese eigenaar wil zijn aandelen zo snel mogelijk van de hand doen. Al vanaf het begin van het jaar passeerden tal van geïnteresseerde overnamekandidaten de revue. Met niet één van hen is het wat geworden.

ADO houdt hoop

ADO houdt desondanks hoop dat het lukt om tijdig een oplossing te vinden. ‘Dat blijkt uit de gesprekken die we voeren’, geeft ADO-zegsman Florisson als reactie. ‘We doen daar geen verdere mededelingen over’. Om nieuwe puntenaftrek te voorkomen moet een overname van de aandelen dus voor volgende week maandag zijn geregeld.

De meest kansrijke partij voor het overnemen van de club leek lange tijd de investeringsgroep van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze, oud-speler Martin Jol en enkele mede-investeerders te zijn. Zij stellen als harde voorwaarde dat de gemeente Den Haag aan hen het stadion en de parkeerterreinen verkoopt.

‘Meerdere partijen’

Het Haagse college van burgemeester en wethouders reageerde niet erg enthousiast, maar toonde zich wel bereid om de waarde van alleen het stadion te laten taxeren. De uitslag van dit onderzoek wordt een dezer dagen verwacht.

In hoeverre het lukt er met de Groep Lentze/Jol uit te komen, is nog volstrekt onduidelijk. ‘ADO Den Haag is met meerdere partijen in gesprek’, geeft ADO-woordvoerder Florisson als reactie. Hij wil verder niets kwijt over de huidige stand van zaken, maar kan nog wel iets zeggen over de positie van Jeroen Lentze en Martin Jol: ‘Andere partijen bieden meer zekerheid en stellen minder eisen.’

Naar de play-offs

De supporters van ADO zien de ontwikkelingen knarsetandend aan. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun club, terwijl het in sportieve zin juist heel goed gaat. Vrijdag sleepte ADO de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie in de wacht. Dit lukte door in Maastricht met 2-6 van MVV te winnen.

De periodetitel zorgt ervoor dat ADO aan het eind van het seizoen in de zogeheten play-offs mag spelen. De winnaar van deze minicompetitie verdient een ticket om het volgende seizoen in de eredivisie te spelen.