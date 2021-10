The Hague Royals verslaat Den Helder Suns en heeft eerste overwinning van seizoen binnen

ADOpraat: ‘Niets meer aan te doen, ADO is periodekampioen!’

In het programma ‘ADOpraat’ bespreekt presentator Pim Markering het laatste nieuws over ADO Den Haag met vaste stamgasten van Leo’s Koffiehuis.

In deze aflevering:

– ADO is periodekampioen!

– Hauser slaapt tijdens groot feest

– Krijgt ADO weer drie punten in mindering?

– Nico is zijn pilletje vergeten

– Vooruitblikken op ADO Den Haag – FC Den Bosch

ADOpraat is iedere dinsdagavond vanaf 19.00 u te zien op deze website, de Facebook- en Instagram pagina van Den Haag FM en vanaf woensdagmiddag 17.00 u op het tv-kanaal van Den Haag FM.